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Киноафиша Сериалы Мертвые души
Мертвые души (2020 - 2020) Мертвые души 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис IVI
Продолжительность 2 часа 52 минуты
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О чем сериал

«Мертвые души» — российский мини-сериал, основанный на одноименном классическом произведении. Действие шоу разворачивается в современное время. Теперь столичный чиновник Чичиков продает людям лучшие места на кладбище — мертвые души крестьян ему больше не нужны. По ходу развития сюжета становится понятно, что за прошедшие двести лет уклад жизни в нашей стране не особо изменился: госслужащие продолжают «делать» деньги буквально из воздуха. Продажа могил, расположенных рядом с местами упокоения известных певцов, писателей, политиков и актеров, является одним из самых прибыльных бизнесов в России.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов Чичиков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мертвые души - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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