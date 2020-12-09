«Мертвые души» — российский мини-сериал, основанный на одноименном классическом произведении. Действие шоу разворачивается в современное время. Теперь столичный чиновник Чичиков продает людям лучшие места на кладбище — мертвые души крестьян ему больше не нужны. По ходу развития сюжета становится понятно, что за прошедшие двести лет уклад жизни в нашей стране не особо изменился: госслужащие продолжают «делать» деньги буквально из воздуха. Продажа могил, расположенных рядом с местами упокоения известных певцов, писателей, политиков и актеров, является одним из самых прибыльных бизнесов в России.