«Неадекватные люди 2»: Рецензия Киноафиши

Виталий с Кристиной поженились и теперь познают радости и тяготы семейной жизни. Он постоянно работает и пытается поставить строительную фирму на ноги. Она приняла роль домохозяйки и ревностно обустраивает очаг. Их ритмы больше не совпадают, и каждый перестал замечать, как требует от партнера невыполнимого, построив за его спиной идеальный, но, к сожалению, несуществующий мир. За ответами Кристина отправляется в университет, где надеется найти себя, Виталий же, наоборот, хочет облегчить свои будни и нанимает новую секретаршу. Обоим нужно время, чтобы понять, возможно ли совместное будущее или их жизненным путям суждено разойтись.

Нас довольно быстро окунают в самую гущу событий. Новая отправная точка – званый ужин, заканчивающийся конфликтом, очередными разногласиями и целой горой обвинений. Кажется, жизнь сложно обмануть и красивые истории любви могут быть только в голливудских фильмах. Но все оказывается не так просто. Перед нами предстает следствие уже разрушенных жизней, а реальные причины станут понятны чуть позже.

Неадекватные люди 2

«Неадекватные люди 2» – сиквел, о котором мы перестали мечтать. И, кажется, зря. Пауза длинной в 10 лет пошла ему на пользу. Время позволило набить героям новых шишек, а режиссеру избежать множества ошибок типичного продолжения. На этот раз история стала сложнее и глубже, превратившись в медленно собираемый пазл. Такая комедийная драма, поглядывающая в сторону творчества Кристофера Нолана. Фильм постоянно пытается нас обмануть, повести по ложному следу и запутать своей нелинейной структурой. Но несмотря на рваное повествование, происходящее не выглядит хаосом. Мы постепенно осознаем страшные семейные ошибки и вместе с героями понимаем главное в жизни, позволяя сюжету обрести глубину.

Как и первая часть, это все еще история о поисках места в этом мире и признании своего несовершенства. В прошлый раз мы наблюдали за путем Виталия, в этот – проследим за взрослением Кристины по собственной ухабистой дороге. Ее смышленость оказалась не более чем вспышкой. Реальность не готова мириться с юношеской инфантильностью и преподает суровый урок, за которым последует неизбежная расплата. В героях мы видим постоянные отражения, которые позволяют увидеть себя со стороны, понять, как ты выглядишь в глазах партнера и окружающих. Приятного окажется мало, многому в жизни не помешает «реконструкция» и меткое замечание общего психолога.

Неадекватные люди 2

Неожиданно, но вторая часть намного больше похожа на реальность, чем на комедийную драму. Ее меланхоличность и серьезность идет ей к лицу. За взрослением открывается новый этап, в котором ты перестаешь быть центром мира. Обрести счастье можно, только став настоящими партнерами, сделав свое громкое «Я» чуть тише. Хотя здесь есть поле для интерпретаций. При желании происходящее легко представить в абсолютно другом ключе. Женщина всегда несчастна без мужчины, и никакая работа не способна подарить ей заветного удовлетворения. Только семейный очаг и дети – дорога к истинному просветлению. Но это лишь вопрос того, что видеть и куда смотреть.

С другой стороны, в продолжении стало больше удачных и драматичных моментов, позволяющих раскрыться актерам. Подкачала только сюжетная линия с работой Кристины. Она ощущается слишком приторной и сказочной, особенно на фоне основной истории семейных разногласий. Неограненный талант тут заметят, даже когда ты подносишь кофе, а чудо-программисты способны решать любые проблемы и буквально из воздуха создавать великие приложения.

Неадекватные люди 2

«Неадекватные люди 2» сложно назвать сиквелом. Скорее, перед нами «часть 2», то самое, остающееся за фразой «жили долго и счастливо». Но если вы знаете, чем заканчиваются все счастливые сюжеты о любви, то фильм будет выглядеть самостоятельной картиной, не требующей просмотра оригинала. Продолжение сильно сменило тональность и больше похоже на блуждание по обрывкам памяти в попытке примириться со своими ошибками и вынести правильные уроки. Это обаятельное русское кино, способное подарить запоминающиеся эмоции. Оно пытается говорить со зрителем – иногда сложно, иногда излишне просто, иногда неловко, но главное, делает это искренне.