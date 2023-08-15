«Нина»: Рецензия Киноафиши

— Ты пьяный? — Я умираю.

На фоне вступительных титров доносятся гудки. А позже пьяный мужской голос сообщает бывшей возлюбленной, что он серьезно болен и ждет ее в Тбилиси. После непростого разговора — долгий кадр: Нина ( Юлия Пересильд ) переваривает услышанное, неподвижно сидя на бревне в заснеженном лесу. Продрогшая от холода и страшных новостей, она возвращается домой к своей идеальной семье — чувственному мужу и веселому сынишке. После недолгих раздумий Нина все-таки отправляется к Руслану ( Евгений Цыганов ) в Грузию, в город их романа из прошлого.

Нина

Фильм Оксаны Бычковой , снявшей « Питер FM », начал свою фестивальную историю в Шанхае, а затем отправился на «Окно в Европу» (правда, в 2023-м всего на один раз он стал зваться «Выборгом» и в том же году вернулся к старому именованию). Здесь, в уютном старинном городке, не обошлось без скандала. После премьеры для российских зрителей режиссер картины сделала публичное заявление о том, что ее отстранили от финального монтажа, из-за чего, по ее словам, «кино было убито». Бычкова даже хотела убрать свою фамилию из титров, но агент отговорил ее. Судя по всему, в этой перемонтированной версии фильм показали на кинофестивале. Позднее продюсер «Нины» Екатерина Филиппова ответила, что все сказанное режиссером не соответствует действительности. Об этой истории довольно быстро забыли, и на церемонии закрытия Филиппова получила приз Гильдии продюсеров.

Трудно представить, насколько сильно различаются режиссерская и продюсерская монтажные версии, если таковые вообще существуют. Тем не менее «Нина» получилась еще одним фильмом Оксаны Бычковой с вполне узнаваемым стилем режиссера. В трогательном повествовании, как всегда, есть много воздуха, что находит еще и визуальное отражение в сцене, когда ветерок проникает с балкона в солнечный номер отеля. Правда, симпатичные диалоги с забавными фразами, в том числе и о смерти, на этот раз больше обычного пронизаны меланхоличным настроением и предчувствием трагичного финала. Прошлое сходится с настоящим, и растерянная Нина, все еще страдающая травматической привязанностью к абьюзеру Руслану, поддавшись эмоциям и воспоминаниям, уже не так охотно подключается к ночным семейным скайпам с мужем. (Отметим под звездочкой, что Цыганов в очередной раз играет самовлюбленного гада с хорошим чувством юмора).

Нина

Картина — копродукция России и Грузии — результат работы творческого тандема Оксаны Бычковой и сценаристки Любови Мульменко, которые писали вместе мелодраму « Еще один год » (2014). Съемки нового фильма проходили в Грузии прямо во время ковидного локдауна. Так что тема одиночества героев звучит еще ярче на фоне непривычно тихого и пустого Тбилиси. Панорамные кадры красивых видов дневного и ночного города, медленная следящая съемка и трясущаяся с ручной камеры — в картине есть немало интересных операторских решений. Но больше, чем Грузией, камера любуется своей героиней и жадно ловит каждое ее движение, не отвлекаясь даже на ресепшионистку в отеле и других второстепенных персонажей.

Это кино не назовешь безупречным. В нем не хватает бэкграунда Нины о том, что она представляет собой без семьи и бывшего возлюбленного. Почему в свое время она выбрала токсичного героя Цыганова, затем предпочла более стабильного Кяро, но по первому зову Руслана оставила семью и улетела. О ее работе логопеда (с уклоном в сторону развития мелкой моторики у детей) мы узнаем лишь вскользь по короткому фрагменту онлайн-урока. Но почему она выбрала эту профессию и что за необычную методику практикует? Какие у нее были амбиции и почему Руслан считает, что она так и не реализовалась? Эти штрихи к портрету кажутся интересными, но совсем не раскрываются дальше в сюжете. В финале и вовсе встречаем неожиданный сюжетный ход, который обескураживает, но в то же время кажется самым простым сценарным решением. Все герои несчастны из-за любви и нелюбви. И сердце как орган, традиционно выступающий визуальным знаком этого чувства, не выдерживает у одного из троицы главных персонажей буквально, а метафорически — у всех них.

Нина

Несмотря на то что фильм слишком уж прямолинейно говорит о выборе, хрупкости жизни и женской уязвимости, это тоже находит сильный отклик в наши дни. Состояние бессилия героев удивительным образом рифмуется с сегодняшним еще и потому, что Тбилиси стал для людей из России одной из самых популярных точек релокации. При этом в картине есть все, чтобы вдохновить на поездку в солнечную страну: графины грузинского домашнего вина, национальная еда, колоритные песни и танцы в ресторане, чурчхела с рынка и гостеприимные местные жители. И пусть история немного распадается в финале, «Нина» — это кино атмосферы в почти метафизическом пространстве, где получается исследовать переменчивую природу чувств, травматичный любовный опыт и внутреннюю пустоту, которую уже ничем не заполнить.