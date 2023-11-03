Нина
– Это история Нины — ей почти 40, есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против - он доверяет Нине и не видит ничего плохого, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни всех фигурантов истории…
