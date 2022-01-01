Российский сериал «Черновик» снят по мотивам одноименного произведения писателя Сергея Лукьяненко. В центре событий оказывается заурядный житель Москвы по имени Кирилл, который однажды открыл глаза и понял, что находится в необычной ситуации. Его не узнают близкие люди, сослуживцы и даже отец с матерью. Создается ощущение, что данные о его существовании начисто стерты из этой реальности. В его доме теперь живет другой человек, и даже любимая собака воротит от Кирилла нос. Спустя некоторое время герой понимает, что стал избранным...