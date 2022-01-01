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Киноафиша Сериалы Черновик
Черновик (2022 - …) Черновик
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский сериал «Черновик» снят по мотивам одноименного произведения писателя Сергея Лукьяненко. В центре событий оказывается заурядный житель Москвы по имени Кирилл, который однажды открыл глаза и понял, что находится в необычной ситуации. Его не узнают близкие люди, сослуживцы и даже отец с матерью. Создается ощущение, что данные о его существовании начисто стерты из этой реальности. В его доме теперь живет другой человек, и даже любимая собака воротит от Кирилла нос. Спустя некоторое время герой понимает, что стал избранным...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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