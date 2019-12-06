«Конец сезона»: Рецензия Киноафиши

В небольшом прибалтийском городе живут три сестры, которых еще в детстве увезли из России. Здесь они не смогли найти счастье и мечтают о возвращении в прекрасную Москву из юных воспоминаний. Пока это лишь далекие грезы, и сестры вынуждены коротать свои дни в тишине прибрежного городка. Лена сдает комнаты своего большого дома и пытается наладить отношения с мужем, Анна вечерами поет в местном ресторане и грезит о большой любви, а Вера рисует портреты прохожих на центральной городской площади и борется с травматическими воспоминаниями. Их семейное однообразие всколыхнут на первый взгляд случайные постояльцы. Сначала два друга – панк и писатель, зарабатывающие огненным шоу на улицах, а затем непримечательная пара, приехавшая за тихим и спокойным отдыхом.

«Конец сезона» – смелая, но неудачная попытка переосмыслить классическую пьесу Чехова. «Три сестры» начинаются и заканчиваются на главных героинях, которые страдают от тоски и мечтаю вернуться в Москву. Действие из Перми перенесли в Прибалтику, почти незаметную на экране. Пять лет превратились в несколько дней, уместивших отчаяние, предательство, раскаяние, трагедии, радость и любовь. Новая трактовка обзавелась современными декорациями и перенесла действие в 90-е. Дальше очевидные прочтения, правда, не Чехова, а скорее бандитского десятилетия с разборками и беспределом. На экране будет сложно разглядеть магию классической пьесы, а любые сравнения с чеховским текстом скорее вредят фильму.

Новые сестры вышли довольно поверхностными. Проще всего их отличить по любовным интересам и отношениям. У Лены не получается забеременеть, зато вышло превратить секс и семейную жизнь в гнетущую рутину, Вера пытается пережить старый курортный роман, не обернувшийся вечным счастьем, а Анна влюбляется в нового постояльца, смело наступая на грабли сестры. В остальном их жизни очень похожи: общий дом, утреннее кофе, тоскливые будни, недостаток любови и очередные размышления о недосягаемой родине. Весь фильм сестры живут постоянными ожиданиями и не сделают ничего ради личных перемен. Из-за этого их проблемы ощущаются искусственными. Преображать окружающее пространство способны лишь мужчины, как рыцари, спасающие своих дам сердца.

Проблемы оказались не только в адаптации центральных персонажей. Не поддался авторам и один из самых известных принципов драматурга – «чеховское ружье». Оно не стреляет как в буквальном, так и в метафорическом смысле. С первых минут фильм намекает на детективную интригу, но удивительным образом сюжет с таинственным киллером и закопанным оружием оказывается одной из самых слабый частей. Все напряжение просачивается как песок сквозь пальцы. Причины, следствия и мотивы подаются малопонятными намеками, так и не складываясь в полноценную историю. В нужный момент герои совершают массу необязательных действий, чтобы в финале попытаться оправдать неожиданную экранную драму.

Здесь на первый план выходят мужчины, затевающие разборки в промежутках между любовными увлечениями. Их образы вышли предельно схематичными и собраны исключительно из стереотипов: бандит, прибывший на гелендвагене прямиком из 90-х, романтик, неожиданно готовый пожертвовать своей свободой ради любви, карикатурный военный и крутой панк, бегущий звонить отцу при первой опасности. Они больше похожи на восковые манекены, чем на живых людей, сводя героев к функциям, выполнив которые они становятся просто не нужны. В какой-то момент один из них поднимнт тост «за чеховских сестер», что возмущает девушек своей банальностью, но точно иллюстрирует происходящее на экране. Их реакция невольно отражает главную проблему фильма – заурядность.

«Конец сезона» кажется морально устаревшим в первую очередь из-за своих героев и выбранного времени. Прошлое на экране не способно говорить с настоящим, наполняя фильм отжившими характерами и примитивными ходами, просто игнорируя принцип «чеховского ружья». В конце, правда, мы услышим звук похожий на выстрел, хотя разобрать, что именно стреляло вряд ли получится. «Наша скучная жизнь взорвалась к чертовой матери», – воскликнет одна из девушек. Маленький городок ждут потрясения, а сестрам все-таки придется пересмотреть свои жизни. Пока неторопливое повествование приведет нас к финалу, останется лишь безразличие к судьбам героев и желание – перечитать Чехова. Последнее не так плохо, и можно смело записать фильму в плюс.

Константин Киценюк