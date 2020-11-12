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Постер сериала Нежность
Постер сериала Нежность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Нежность

Нежность (2020 - …)

Nezhnost 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

«Нежность» — российский драматический сериал, основанный на одноименной короткометражке Анны Меликян. Разработкой проекта занимается стриминговый сервис ivi. Главная героиня — настоящая бизнесвумен по имени Елена. Всю свою жизнь она упорна шла по карьерной лестнице, не оставляя шанса мужчинам войти в ее личное пространство. Работа была на первом месте ровно до того момента, пока Елена не встретила мужчину своей мечты. Это произошло во время поездки в Петербург. Увы, счастье было недолгим: принц исчез в неизвестном направлении, но героиня все еще надеется его отыскать.

Нежность - трейлер второго сезона
Нежность  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Хабенский
Константин Хабенский Гоша
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов Принц
Равшана Куркова
Равшана Куркова Лиана
Анна Михалкова
Анна Михалкова Алла
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте Рита
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд Яна
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Нежность - Сезон 1 Сезон 1
2020, 11 эпизодов
 
Нежность - Сезон 2 Сезон 2
2024, 10 эпизодов
 
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Новости о сериале
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