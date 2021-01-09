Сериал снят по мотивам произведения Мэй Ючжэ «Ди Ван Е». В центре событий оказываются мужчина и женщина — Ван Сюань и Сяо Ци. Главные герои заключают сделку и вступают в брак прежде, чем влюбиться друг в друга. Затем они объединяются, чтобы защитить свою родину. Ван Сюань, будучи дочерью канцлера и племянницей императора, должна была стать женой принца, в которого она была влюблена. Однако вместо этого она отправилась под венец с бедным генералом. Но договорной брак послужил началом большой истории любви...