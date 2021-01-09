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Постер к сериалу Поэма о Шанъян
Постер к сериалу Поэма о Шанъян
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Поэма о Шанъян

Поэма о Шанъян (2021 - 2021)

Shang Yang Fu
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 51 час 0 минут
О чем сериал

Сериал снят по мотивам произведения Мэй Ючжэ «Ди Ван Е». В центре событий оказываются мужчина и женщина — Ван Сюань и Сяо Ци. Главные герои заключают сделку и вступают в брак прежде, чем влюбиться друг в друга. Затем они объединяются, чтобы защитить свою родину. Ван Сюань, будучи дочерью канцлера и племянницей императора, должна была стать женой принца, в которого она была влюблена. Однако вместо этого она отправилась под венец с бедным генералом. Но договорной брак послужил началом большой истории любви...

В ролях
В ролях
Кара Хуэй
Ши Кэ
Юй Хэвэй
Тони Ян
Чжоу Ивэй
Энджи Чи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поэма о Шанъян - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 68 эпизодов
 
Кадры из сериала
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