«Домина» — мини-сериал совместного производства Британии и Италии. Действие разворачивается во времена становления Древнего Рима. Главная героиня — суженая римского императора Августа по имени Ливия Друзилла. Авторы шоу прослеживают путь ее становления от юной и крайне наивной девушки до настоящей властительницы чужих судеб и просто одной из самых влиятельных фигур своего времени. По ходу развития событий Ливия переживает взлеты и падения, которые формируют ее как личность и постепенно превращают в совершенно другого человека.