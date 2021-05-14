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Постер к сериалу Домина
Постер к сериалу Домина
Постер к сериалу Домина
Постер к сериалу Домина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Домина
Домина (2021 - 2021) Domina 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

«Домина» — мини-сериал совместного производства Британии и Италии. Действие разворачивается во времена становления Древнего Рима. Главная героиня — суженая римского императора Августа по имени Ливия Друзилла. Авторы шоу прослеживают путь ее становления от юной и крайне наивной девушки до настоящей властительницы чужих судеб и просто одной из самых влиятельных фигур своего времени. По ходу развития событий Ливия переживает взлеты и падения, которые формируют ее как личность и постепенно превращают в совершенно другого человека.

Домина - дублированный трейлер
Домина
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм Livius
Лекс Шрэпнел
Лекс Шрэпнел
Клэр Форлани
Клэр Форлани
Мэттью МакНалти
Мэттью МакНалти Gaius
Касия Смутняк
Касия Смутняк Livia Drusilla
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Домина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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