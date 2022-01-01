Сериал «Союз спасения. Время гнева» рассказывает о легендарном восстании декабристов в Российской империи. Во время правления императора Александра I в стране зарождаются первые крупицы недовольства монархией. Из них вырастает тайное общество под названием «Союз спасения». Его участниками становятся дворяне – образованные представители высшего слоя общества. Они верят в лучшее будущее для своего народа и пытаются в корне изменить историю. К 1825 году движение достигает критической точки и выливается в бунт.