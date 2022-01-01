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Киноафиша Сериалы Союз спасения. Время гнева
Союз спасения. Время гнева (2021 - …) Союз спасения. Время гнева
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Первый канал
О чем сериал

Сериал «Союз спасения. Время гнева» рассказывает о легендарном восстании декабристов в Российской империи. Во время правления императора Александра I в стране зарождаются первые крупицы недовольства монархией. Из них вырастает тайное общество под названием «Союз спасения». Его участниками становятся дворяне – образованные представители высшего слоя общества. Они верят в лучшее будущее для своего народа и пытаются в корне изменить историю. К 1825 году движение достигает критической точки и выливается в бунт.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Антон Шагин
Антон Шагин
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Максим Аверин
Максим Аверин
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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