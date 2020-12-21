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Постер сериала Тайный королевский инспектор
Постер сериала Тайный королевский инспектор
Постер сериала Тайный королевский инспектор
Постер сериала Тайный королевский инспектор
Постер сериала Тайный королевский инспектор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Тайный королевский инспектор

Тайный королевский инспектор (2020 - 2021)

Royal Secret Agent 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Герой корейского детективного сериала «Тайный королевский инспектор» – молодой наследник знатного дворянина по имени Сон И-гем. Однажды полиция задерживает его за неподобающим знатному человеку, запрещенным в стране занятием – азартными играми. В наказание его отправляют на государственную службу. С этого дня юноша – тайный инспектор императорской семьи. Его напарницей становится одаренная девушка Хон Да-ин, имеющая целую сеть шпионов. Вместе они должны противостоять коррупции и наказывать преступников.

В ролях
В ролях
Квон На-ра
Квон На-ра
Ким Мён-су
Ан Нэ-сан
Сон Бён-хо
Ли Тхэ-хван
Пак Чу-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Тайный королевский инспектор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
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