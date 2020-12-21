Герой корейского детективного сериала «Тайный королевский инспектор» – молодой наследник знатного дворянина по имени Сон И-гем. Однажды полиция задерживает его за неподобающим знатному человеку, запрещенным в стране занятием – азартными играми. В наказание его отправляют на государственную службу. С этого дня юноша – тайный инспектор императорской семьи. Его напарницей становится одаренная девушка Хон Да-ин, имеющая целую сеть шпионов. Вместе они должны противостоять коррупции и наказывать преступников.