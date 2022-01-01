В центре событий оказываются три витязя. Воевода Белогор, тяжело переживающий смерть своих товарищей, оставляет службу и оседает в остроге на окраине Новгородской республики. Он честный, принципиальный и чуткий, хорошо разбирается в людях и умеет для каждого – от простых людей до знати – отыскать нужные слова. Младший витязь Агафон, дерзкий деревенский парень, вечно доставляет проблемы своим старшим братьям по оружию. Таинственный Варун любит природу, понимает язык животных, но всегда выглядит отрешенным.