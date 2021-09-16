«Барбароссы: Меч Средиземноморья» – это турецкий исторический приключенческий сериал о самых известных пиратах Средиземного моря. Хайреддин Барбаросса и его братья – настоящие морские волки, не знающие страха и пощады. В то же время они – верные подданные Османской империи, строго подчиняющиеся законам своей страны и непреложному кодексу чести. История начинается, когда морской торговец Хызыр идет на службу к султану и становится его адмиралом. Он противостоит странам Запада в Средиземном и Эгейском морях.