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Постер к сериалу Барбароссы: Меч Средиземноморья
Постер к сериалу Барбароссы: Меч Средиземноморья
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Барбароссы: Меч Средиземноморья

Барбароссы: Меч Средиземноморья (2021 - …)

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 64 часа 0 минут
О чем сериал

«Барбароссы: Меч Средиземноморья» – это турецкий исторический приключенческий сериал о самых известных пиратах Средиземного моря. Хайреддин Барбаросса и его братья – настоящие морские волки, не знающие страха и пощады. В то же время они – верные подданные Османской империи, строго подчиняющиеся законам своей страны и непреложному кодексу чести. История начинается, когда морской торговец Хызыр идет на службу к султану и становится его адмиралом. Он противостоит странам Запада в Средиземном и Эгейском морях.

В ролях
В ролях
Бахадир Енисехирлиоглу
Улаш Туна Астепе
Энгин Алтан
Гёкхан Генчебай
Толга Аккая
Деврим Эвин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Барбароссы: Меч Средиземноморья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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