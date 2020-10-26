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Киноафиша Сериалы Тобол
Тобол (2020 - 2020) Тобол 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

«Тобол» — российский исторический мини-сериал, снятый на основе одноименного литературного первоисточника. Изначально «Тобол» был выпущен как полнометражный фильм и показан на больших экранах. После завершения проката создатели начали трансляцию 8-серийной версии картины на одном из государственных каналов. Примечательно, что все события в сериале имеют под собой реальные факты, а некоторые персонажи – исторические прототипы. Действие «Тобола» разворачивается в начале XVIII века. Главный герой — молодой, но крайне перспективный военный офицер Иван Демарин. После указа правителя он отправляется в рабочую поездку в далекий сибирский город под названием Тобольск. Волею судьбы именно в этом провинциальном местечке Демарин неожиданно встречает любовь всей своей жизни — прекрасную девушку по имени Маша Ремезова. Она является дочерью известного сибирского историка Семена Ремезова. По ходу развития событий главные герои отправляются в захватывающую и опасную экспедицию под руководством полковника Бухгольца. В рамках своего похода они пытаются найти торговый город Яркенд, расположенный в Кашгарии. По идее, именно там должны находится легендарные золотые месторождения реки Раскемдарьи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тобол - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Тобол
Кадры из сериала
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