«Тобол» — российский исторический мини-сериал, снятый на основе одноименного литературного первоисточника. Изначально «Тобол» был выпущен как полнометражный фильм и показан на больших экранах. После завершения проката создатели начали трансляцию 8-серийной версии картины на одном из государственных каналов. Примечательно, что все события в сериале имеют под собой реальные факты, а некоторые персонажи – исторические прототипы. Действие «Тобола» разворачивается в начале XVIII века. Главный герой — молодой, но крайне перспективный военный офицер Иван Демарин. После указа правителя он отправляется в рабочую поездку в далекий сибирский город под названием Тобольск. Волею судьбы именно в этом провинциальном местечке Демарин неожиданно встречает любовь всей своей жизни — прекрасную девушку по имени Маша Ремезова. Она является дочерью известного сибирского историка Семена Ремезова. По ходу развития событий главные герои отправляются в захватывающую и опасную экспедицию под руководством полковника Бухгольца. В рамках своего похода они пытаются найти торговый город Яркенд, расположенный в Кашгарии. По идее, именно там должны находится легендарные золотые месторождения реки Раскемдарьи.