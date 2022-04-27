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Постер сериала Ветер из Лунси
Постер сериала Ветер из Лунси
Постер сериала Ветер из Лунси
Постер сериала Ветер из Лунси
Постер сериала Ветер из Лунси
Постер сериала Ветер из Лунси
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Ветер из Лунси

Ветер из Лунси (2022 - 2022)

Feng Qi Longxi 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CCTV-8
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Китай, 3-й век нашей эры. Обширная территория Поднебесной распалась на три могущественных царства – Шу Вэй и У. Правители государств беспрерывно с друг другом враждовали, пытаясь отстоять свой суверенитет и ослабить мощь соседей.

После смерти основателя царства Шу, первый министр Джу Ге Лян пошёл походом против Вэй. Кровопролитный военная кампания окончился поражением. Пытаясь разобраться в причинах, опытный министр начинает подозревать шпиона Байди, уже много лет добывающего информацию во вражеском Вэй. В немилость сразу попадает Сюнь Сюй – замглавы контрразведки и родственник опального шпиона. Он не верит в предательство, но начальство посылает его провести опасное расследование. Теперь Сюнь Сюю предстоит разобраться в шпионских хитросплетениях, от которых зависит судьба обоих царств.

В ролях
В ролях
Чэнь Кунь
Не Юань
Анджела Бейби
Анджела Бейби
Сунь И
Бай Юй
Инь Чжушэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Ветер из Лунси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
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