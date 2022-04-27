Китай, 3-й век нашей эры. Обширная территория Поднебесной распалась на три могущественных царства – Шу Вэй и У. Правители государств беспрерывно с друг другом враждовали, пытаясь отстоять свой суверенитет и ослабить мощь соседей.

После смерти основателя царства Шу, первый министр Джу Ге Лян пошёл походом против Вэй. Кровопролитный военная кампания окончился поражением. Пытаясь разобраться в причинах, опытный министр начинает подозревать шпиона Байди, уже много лет добывающего информацию во вражеском Вэй. В немилость сразу попадает Сюнь Сюй – замглавы контрразведки и родственник опального шпиона. Он не верит в предательство, но начальство посылает его провести опасное расследование. Теперь Сюнь Сюю предстоит разобраться в шпионских хитросплетениях, от которых зависит судьба обоих царств.