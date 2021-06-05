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Киноафиша Сериалы Утраченное обещание

Утраченное обещание (2021 - 2021)

Yan Zhi Zhai 16+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут
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О чем сериал

Мир Цзянху — это враждующие кланы, искусство рукопашного боя, тайные техники и борьба за власть. Один из самых жестоких преступников Бойе Цзинсин не только уничтожил весь свой клан, но и убил своего учителя. Он единственный во всём мире обладает знанием Сутры Дневного Сердца, которую невозможно одолеть. Мастеру Цзян удалось поймать Бойе, который оказывается женщиной. Желая заполучить от преступницы её невероятные умения, он решает не убивать её, а заковать в металлический саркофаг. Спустя 11 лет Бойе сбегает и жаждет отомстить, но не мастеру, а его сыну.
 

В ролях
В ролях
Ван Чжочэн
Юй Вэньвэнь
Лео Ян
Ци Яньди
Хуан Цяньшо
Сунь Цихэн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Утраченное обещание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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