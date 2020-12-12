Молодой повар-ловелас неожиданно переносится из современной Кореи в Чосон XIX века. Мало того – теперь его душа заточена в теле королевы Чхорин, которую окружают придворные интриганы и тайные недоброжелатели. Необычная комедийно-историческая дорама, заслужившая высокие рейтинги и любовь зрителей. Дерзкого парня в обличье королевы блестяще сыграла Щин Хе-сон.

Некогда успешный и самоуверенный шеф-повар Чан Бон Хван упал с высоты и лишь чудом не умер. Очнувшись, он обнаружил себя в старинном дворце и в теле молодой аристократки Ким Со Ён. У неё как раз намечается свадьба с королём Чхольчоном. В ужасе от такой перспективы, Бон Хван ищет способ вернуться домой. А это оказывается совсем не просто. Поначалу гость из будущего шокирует местных своим поведением, но кое-как он приспосабливается к новой роли. Чтобы выжить, Бон Хван решает вести свою игру с королём и придворными, распутывая паутину тайн и заговоров.