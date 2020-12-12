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Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Постер сериала Королева Чхорин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Королева Чхорин

Королева Чхорин (2020 - 2021)

Cheolinwanghoo 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Молодой повар-ловелас неожиданно переносится из современной Кореи в Чосон XIX века. Мало того – теперь его душа заточена в теле королевы Чхорин, которую окружают придворные интриганы и тайные недоброжелатели. Необычная комедийно-историческая дорама, заслужившая высокие рейтинги и любовь зрителей. Дерзкого парня в обличье королевы блестяще сыграла Щин Хе-сон.

Некогда успешный и самоуверенный шеф-повар Чан Бон Хван упал с высоты и лишь чудом не умер. Очнувшись, он обнаружил себя в старинном дворце и в теле молодой аристократки Ким Со Ён. У неё как раз намечается свадьба с королём Чхольчоном. В ужасе от такой перспективы, Бон Хван ищет способ вернуться домой. А это оказывается совсем не просто. Поначалу гость из будущего шокирует местных своим поведением, но кое-как он приспосабливается к новой роли. Чтобы выжить, Бон Хван решает вести свою игру с королём и придворными, распутывая паутину тайн и заговоров. 

В ролях
В ролях
Ким Тхэ-у
Ким Джон-хён
Щин Хе-сон
Ким Ин-гвон
Соль Ин-а
Ли Джэ-вон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Королева Чхорин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 20 эпизодов
 
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