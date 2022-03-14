Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Аквафина

Аквафина

Awkwafina
Аквафина
Аквафина Awkwafina
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Стоуни-Брук, Нью-Йорк, США
Рост
155 см
Биография Аквафины

Содержание:

Аквафина — Фильмы
 - Аквафина — «Восемь подруг Оушена»
 - Аквафина — «Безумно богатые азиаты»
 - Аквафина — «Прощание»
Аквафина — Музыка
Аквафина — Личная жизнь

Актриса и певица Аквафина родилась в Стоуни-Бруке 2 июня 1988 года. Ее имя при рождении — Нора Лум. Ее отец — американец китайского происхождения, а мать — художница, иммигрировавшая из Южной Кореи. Девочка росла в Форест-Хиллз, в Квинсе. Ее прадедушкой является китайский иммигрант, который в 1940-х открыл кантонский ресторан в Флашинге под названием Lum’s. Мать Норы умерла, когда ей было четыре года, и ее воспитывала бабушка.

Лум посещала школу LaGuardia High School, где начала играть на трубе и освоила классическую и джазовую музыку. В 16 лет она взяла сценический псевдоним Аквафина. Затем поступила в Университет в Олбани, где изучала журналистику и права женщин. С 2006 по 2008 годы проходила обучение в Пекинском университете языка и культуры в Китае. Прежде чем построить музыкальную и актерскую карьеру, она стажировалась в изданиях Gotham Gazette и Times Union.

Аквафина — Фильмы

Ее первой героиней в кино стала Кристин в комедии «Соседи. На тропе войны 2». Затем она также появилась в сериалах «Мэри + Джейн» и «Человек будущего», а также озвучила одного из персонажей в мультфильме «Аисты». В 2018 году также сыграла в ленте «Чувак». Актрису можно увидеть в картинах «Райские холмы», «Джуманджи: Новый уровень», «Выпускной», «Русалочка», «Шанг-Чи и легенда десяти колец» и многих других.

Аквафина — «Восемь подруг Оушена»

Первым прорывом для Аквафины стало участие в спин-оффе культовой криминальной трилогии «Восемь подруг Оушена». Фильм рассказывает о сестре Дэнни Оушена Дебби, которая выходит из тюрьмы и разрабатывает план идеального ограбления при участии своих сообщниц. Аквафина сыграла одну из них — карманницу Констанс. В ленте также снялись Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и другие.

Аквафина — «Безумно богатые азиаты»

Еще одним событием 2018-го года для Аквафины стало участие в романтической комедии «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу. Лента рассказывает об американке китайского происхождения Рэйчел Чу, которая едет вместе с парнем в Сингапур на свадьбу его друга и узнает, что он выходец из очень богатого семейства, и замуж за него мечтают выйти девушки со всей округи.

Аквафина — «Прощание»

В 2019 году в прокат выходит лента «Прощание», где Аквафина также сыграла главную роль. Картина рассказывает о молодой писательнице из Америки, которая едет в родной Китай, чтобы попрощаться с умирающей бабушкой. Однако той не сообщают о скорой смерти и обосновывают приезд родственников тем, что ее внук собирается пожениться.

Аквафина — Музыка

В 13 лет Лум начала увлекаться музыкой и позже из-за этого взяла псевдоним Аквафина. Песня, которая прославила ее, называется My Vag. Видеоклип на нее собрал более двух миллионов просмотров на YouTube. В 2014 девушка выпустила первый альбом. В 2016-ом на весь мир также прогремел хит Green Tea, авторами которого выступили Маргарет Чо и Аквафина. Текст песни высмеивает азиатские стереотипы.

Аквафина — Личная жизнь

О личной жизни Аквафина предпочитает умалчивать.

Интересные факты о Аквафине
  • Имя Аквафина означает «человек, которого я подавил». Оно является своеобразным альтер-эго ее спокойной и тихой личности в юные годы.
  • За два года обучения в Китае Аквафина выучила мандаринский диалект.
  • Аквафина признается, что на нее сильно повлияли Чарльз Буковски, Том Уэйтс, Анаис Нин, Чет Бейкер и Джоан Дидион.
  • Аквафина живет в Бруклине и в 2015 году выпустила путеводитель по Нью-Йорку.
Фильмография Аквафины
Ренфилд
комедия, ужасы 2023, США
0.0
Плохие парни
Плохие парни
анимация, комедия, семейный 2022, США
7.0
Дать дуба в округе Юба
Дать дуба в округе Юба
комедия, криминал, драма 2021, США / Великобритания
7.0
Лебединая песня
Лебединая песня
фантастика, драма 2021, США
8.0
Райя и последний дракон
Райя и последний дракон
анимация 2021, США
8.0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Губка Боб в бегах
Губка Боб в бегах
анимация, приключения, комедия 2020, США / Корея
6.0
Выпускной
Выпускной
мюзикл, драма, комедия 2020, США
5.0
Все фильмы
Фотографии Аквафины Все фотографии
Аквафина Аквафина Аквафина Аквафина
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Стоит ли смотреть мультсериал «Осатанелые»: отзывы критиков на спин-офф «Пацанов» Киноафиша рассказывает, стоит ли смотреть мультсериал от Prime Video по вселенной «Пацанов» — «Осатанелые».
Написать
14 марта 2022 17:54
Студия Universal огласила время выхода фильма «Ренфилд» с Николасом Холтом и Николасом Кейджем Ленту о прислужнике Дракулы выпустят в один день с засекреченным проектом Sony.
Написать
28 февраля 2022 09:53
Животные-грабители притворяются хорошими в новом трейлере мультфильма «Плохие парни» Мультик DreamWorks представят уже на весенних каникулах.
Написать
24 февраля 2022 14:24
Все новости
Статьи о персоне
Для маленьких и не очень: топ 5 лучших мультфильмов лета Конец эпохи «Истории игрушек», переложение Пушкина на новый лад от солистов «Время и Стекло», мультфильмы по сказкам, играм и даже плюшевым игрушкам.
Написать
11 июля 2019 12:37
Все статьи
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Приложение киноафиши