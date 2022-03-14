Содержание:

Аквафина — Фильмы

- Аквафина — «Восемь подруг Оушена»

- Аквафина — «Безумно богатые азиаты»

- Аквафина — «Прощание»

Аквафина — Музыка

Аквафина — Личная жизнь

Актриса и певица Аквафина родилась в Стоуни-Бруке 2 июня 1988 года. Ее имя при рождении — Нора Лум. Ее отец — американец китайского происхождения, а мать — художница, иммигрировавшая из Южной Кореи. Девочка росла в Форест-Хиллз, в Квинсе. Ее прадедушкой является китайский иммигрант, который в 1940-х открыл кантонский ресторан в Флашинге под названием Lum’s. Мать Норы умерла, когда ей было четыре года, и ее воспитывала бабушка.

Лум посещала школу LaGuardia High School, где начала играть на трубе и освоила классическую и джазовую музыку. В 16 лет она взяла сценический псевдоним Аквафина. Затем поступила в Университет в Олбани, где изучала журналистику и права женщин. С 2006 по 2008 годы проходила обучение в Пекинском университете языка и культуры в Китае. Прежде чем построить музыкальную и актерскую карьеру, она стажировалась в изданиях Gotham Gazette и Times Union.

Аквафина — Фильмы

Ее первой героиней в кино стала Кристин в комедии «Соседи. На тропе войны 2». Затем она также появилась в сериалах «Мэри + Джейн» и «Человек будущего», а также озвучила одного из персонажей в мультфильме «Аисты». В 2018 году также сыграла в ленте «Чувак». Актрису можно увидеть в картинах «Райские холмы», «Джуманджи: Новый уровень», «Выпускной», «Русалочка», «Шанг-Чи и легенда десяти колец» и многих других.

Аквафина — «Восемь подруг Оушена»

Первым прорывом для Аквафины стало участие в спин-оффе культовой криминальной трилогии «Восемь подруг Оушена». Фильм рассказывает о сестре Дэнни Оушена Дебби, которая выходит из тюрьмы и разрабатывает план идеального ограбления при участии своих сообщниц. Аквафина сыграла одну из них — карманницу Констанс. В ленте также снялись Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и другие.

Аквафина — «Безумно богатые азиаты»

Еще одним событием 2018-го года для Аквафины стало участие в романтической комедии «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу. Лента рассказывает об американке китайского происхождения Рэйчел Чу, которая едет вместе с парнем в Сингапур на свадьбу его друга и узнает, что он выходец из очень богатого семейства, и замуж за него мечтают выйти девушки со всей округи.

Аквафина — «Прощание»

В 2019 году в прокат выходит лента «Прощание», где Аквафина также сыграла главную роль. Картина рассказывает о молодой писательнице из Америки, которая едет в родной Китай, чтобы попрощаться с умирающей бабушкой. Однако той не сообщают о скорой смерти и обосновывают приезд родственников тем, что ее внук собирается пожениться.

Аквафина — Музыка

В 13 лет Лум начала увлекаться музыкой и позже из-за этого взяла псевдоним Аквафина. Песня, которая прославила ее, называется My Vag. Видеоклип на нее собрал более двух миллионов просмотров на YouTube. В 2014 девушка выпустила первый альбом. В 2016-ом на весь мир также прогремел хит Green Tea, авторами которого выступили Маргарет Чо и Аквафина. Текст песни высмеивает азиатские стереотипы.

Аквафина — Личная жизнь

О личной жизни Аквафина предпочитает умалчивать.