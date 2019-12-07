Меню
Джуманджи: Новый уровень. Интервью с актерами фильма
Джуманджи: Новый уровень. Интервью с актерами фильма
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 декабря 2019
Джуманджи: Новый уровень
– Эксклюзивное интервью Киноафиши с актерами фильма
Все трейлеры фильма
дублированный финальный трейлер
final trailer
дублированный трейлер
trailer
Никита Соловский
7 декабря 2019, 13:19
Оценка
Фильм супер, очень смешной, только начало не слишком интересное
7 декабря 2019, 13:19
1
1
Ответить
alfiya7163
7 декабря 2019, 17:57
Оценка
Прикольный фильм, хорошо играют актеры...Но я ожидала большего...
7 декабря 2019, 17:57
3
0
Ответить
Boris Gorshnev
7 декабря 2019, 22:07
Соглашусь с тем, что ожиданий было больше. Первая часть завязана на механике игры и вызывает игровой ретерес. Вторая часть уже завязана на сюжетных линиях. Это не плохо, но уже не то. Фильм рекомендую к просмотру
7 декабря 2019, 22:07
4
0
Ответить
bvv1287
8 декабря 2019, 17:39
Фильм не такой смешной и интересный как первая часть, на троечку
8 декабря 2019, 17:39
1
0
Ответить
М. А. Р.
10 декабря 2019, 14:12
Оценка
Хороший фильм смотреть можно.
10 декабря 2019, 14:12
1
1
Ответить
Trunoff87
10 декабря 2019, 20:24
Оценка
Фильм не плохой, но затянут, да и 3D не к чему
10 декабря 2019, 20:24
0
0
Ответить
Nadezhda Kuzmina
11 декабря 2019, 21:30
Совершенно детский фильм. Взрослым будет скучно. Ничего интригующего. Нет никакого шарма, какой был в самом первом фильме.
11 декабря 2019, 21:30
2
2
Ответить
Katya Pankratova
14 декабря 2019, 15:58
Ждали большего, полфильма нудятина
14 декабря 2019, 15:58
3
1
Ответить
fdkl1987
15 декабря 2019, 05:00
Оценка
По сравнению с первым(не оригиналом) вариантом (со Скалой) фильм стал сложнее, появилась драматургия...интересная концовка. Но при этом пострадала зрелищность и динамика. В целом впечатление лучше чем от предылущего фильмя с ягуарами 6 из 10
15 декабря 2019, 05:00
1
1
Ответить
anastasiys83
16 декабря 2019, 00:31
Оценка
Фильм супер! Обязательно сходите, не пожалеете.
16 декабря 2019, 00:31
1
1
Ответить
7502244
16 декабря 2019, 08:33
Не сравнить с предыдущим. Сценарий не очень удачный. Хотя надо отметить -природа очень красивая. Я оценила бы на три с плюсом или четыре с большим минусом. Это опять же моё мнение.
16 декабря 2019, 08:33
1
0
Ответить
Александр Рыжкин
16 декабря 2019, 12:58
Классное приключение! Был с дочкой 7 лет. Ей очень понравилось. Ограничение 12+ явно завышено. Была шутка про евнуха и все.
16 декабря 2019, 12:58
1
0
Ответить
kkolesnikova992
16 декабря 2019, 19:09
Оценка
Фильм хороший и интересный, соглашусь что можно было сделать чуточку смешнее. Но фильмы с Дуэйном и Кевином всегда классные, тут даже и не поспоришь
16 декабря 2019, 19:09
0
0
Ответить
kkolesnikova992
16 декабря 2019, 19:09
Оценка
Фильм хороший и интересный, соглашусь что можно было сделать чуточку смешнее. Но фильмы с Дуэйном и Кевином всегда классные, тут даже и не поспоришь
16 декабря 2019, 19:09
0
0
Ответить
dgoldenko
19 декабря 2019, 03:27
Оценка
Фильм хорош, поржать можно! Рекомендую!
19 декабря 2019, 03:27
1
0
Ответить
Елена
20 декабря 2019, 14:46
Оценка
Ожидания не оправдались. Нудно, вымучено, затянуто. Есть проблески юмора, но их мало, некоторые не к месту. Новые герои показались абсолютно лишними, они не украсили эту историю, а только испортили. Предыдущий фильм был более динамичным, интересным, в духе компьютерной игры, с нагнетанием страха, даже ужаса, при потере жизней, а тут полная противоположность - размеренно, спокойно, никто ничего не боится, что очень странно и нелогично. В целом, посмотреть можно, но повторюсь, ожидания не оправдались.
20 декабря 2019, 14:46
0
0
Ответить
9121068887
24 декабря 2019, 21:48
Оценка
Фильм поноавился!!!!))))) в прочем, как и первая часть)))
24 декабря 2019, 21:48
1
0
Ответить
stick.78
28 декабря 2019, 14:24
Оценка
А мне понравился !
28 декабря 2019, 14:24
1
0
Ответить
gadielshin89
3 января 2020, 11:17
Оценка
Хороший фильм
3 января 2020, 11:17
1
0
Ответить
Body_Bogdan
9 января 2020, 20:42
Оценка
От провала в прокате этот фильм, вероятно, спас "Скала".
Визуальный ряд - сплошная компьютерная графика, сценарий ничем не примечательный.
Особое место занимает шутка про евнуха, длящаяся около двух минут. Шутка объективно не 12+, поскольку не каждому ребенку в таком возрасте нужно, учитывая все анатомо-биологические особенности, объяснять значение яичек.
Смысла в диалогах нет и, если их отключить, то будет также легко (с учетом мимики "Скалы") смотреть картину.
В целом кино из разряда - один раз посмотрел и забыл.
9 января 2020, 20:42
0
0
Ответить
liase4ka
24 января 2020, 17:05
Такое Г... я давно не смотрела... зря потраченные деньги и время. Не верьте тем кто пишет положительные отзывы! Хотелось уйти уже мин через 20
24 января 2020, 17:05
0
0
Ответить
Андрей
10 июня 2020, 22:13
Оценка
еще хуже первой части!
2 балла из 10ти!
опять хочется пересмотреть нормальный Джуманджи ;))
диалоги просто мрак! я не понимал, нужно было смеяться или вникать во что-то.
сюжет очень слабый - ну хотите вы взять за основу Джуманджи и видео игры, так сделайте ярче, больше приключений, ходилок-проходилок, стрелялок, загадок на худой конец ;))
три плюса у фильма: песня Ганзов(опять, как и в первой части, зачем-то), Де Вито - просто фантастический и приятный актёр, а так же, великий и ужасный Гловер - сокрушитель Хищника!!!
не рекомендую смотреть этот фильм!
10 июня 2020, 22:13
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail