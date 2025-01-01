В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Уже оценили новый хит «Лето, когда умер Хикару»? Вот еще 5 мистических аниме с той же мрачной атмосферой

8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»

Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест)

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен