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Алекс Вулф

Alex Wolff
Алекс Вулф
Алекс Вулф Alex Wolff
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Дата рождения
1 ноября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Композитор
Биография Алекса Вулфа

Родился 1 ноября 1997 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Алекса Вулфа
Время
Время
триллер 2021, США
6.0
Свинья
Свинья
драма, триллер 2021, США
7.0
Безупречный
Безупречный
драма, комедия 2019, США
6.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Реинкарнация
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив 2018, США
5.0
Девушка брата
Девушка брата
комедия, драма 2018, США
6.0
Чувак
Чувак
комедия, драма 2018, США
5.0
Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.0
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15 декабря 2021 16:22
Звезда «Реинкарнации» и «Времени» Алекс Вулф снимется с Кирси Клемонс в триллере «Расследование Сьюзи» Он сыграет пропавшего студента колледжа. 
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19 ноября 2021 16:49
Нет, это не розыгрыш: появился новый отрывок из фильма ужасов «Время» М Найта Шьямалана Режиссер «Шестого чувства» снова играет со зрителями.
Написать
19 июля 2021 12:54
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