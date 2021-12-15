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Алекс Вулф
Алекс Вулф
Alex Wolff
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Алекс Вулф
Alex Wolff
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Дата рождения
1 ноября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Композитор
Биография Алекса Вулфа
Родился 1 ноября 1997 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Алекса Вулфа
Время
триллер
2021, США
6.0
Свинья
драма, триллер
2021, США
7.0
Безупречный
драма, комедия
2019, США
6.0
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.0
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив
2018, США
5.0
Девушка брата
комедия, драма
2018, США
6.0
Чувак
комедия, драма
2018, США
5.0
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.0
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Лука Гуаданьино снял 40-минутный рекламный фильм для Zara c Джоном Си Райли в роли Санта-Клауса
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15 декабря 2021 16:22
Звезда «Реинкарнации» и «Времени» Алекс Вулф снимется с Кирси Клемонс в триллере «Расследование Сьюзи»
Он сыграет пропавшего студента колледжа.
Написать
19 ноября 2021 16:49
Нет, это не розыгрыш: появился новый отрывок из фильма ужасов «Время» М Найта Шьямалана
Режиссер «Шестого чувства» снова играет со зрителями.
Написать
19 июля 2021 12:54
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