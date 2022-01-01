О том, как выжить любой ценой и при любых обстоятельствах, можно узнать в завораживающей кинематографической подборке на тему смертоносных игр.

Пять лучших фильмов про игры на выживание

Жизнь – приоритетная ценность. Но некоторые не прочь поиграть с жизнями окружающих. Самые адреналиновые квесты с непредсказуемой концовкой понравятся поклонникам будоражащего жанра ужасов.

«Игра смерти», 2017

Компания подростков нашла странную настольную игру. Без задней мысли ребята решили ее испробовать. Вот только старт приравнивается к негласному соглашению с создателями квеста. И теперь участникам настолки предстоит убивать, чтобы не оказаться убитыми. Захватывающий хоррор является детищем режиссерского тандема в лице Лоуренса Морэ-Лагаче и Себастьена Ландри. Для обоих кинорежиссеров фильм стал дебютной полнометражкой на английском языке. В съемочном процессе принимали активное участие сразу три страны – это США, Канада и Франция.

Стоит отметить, что в прокате кинокартина получила рейтинг R, свидетельствующий о многочисленных сценах насилия и жестокости.

«Химера», 2018

Ужасающая кинокартина рассказывает о двух подругах, являющихся художницами и зарабатывающих на жизнь продажей наркотиков. Однажды Тильда и Петула теряют товар и оказываются в должниках. Тогда преступницы-авантюристки затевают грандиозное ограбление. Девушки отправляются к немного спятившей подруге детства по имени Дафна. Выберутся ли главные героини живыми из мира извращенных галлюцинаций? Это первый полнометражный кинопроект американского режиссера Митци Пейроне, в котором она также проделала работу сценариста.

В оригинале название фильма переводится как «Коса», речь идет о женской прическе.

«Охота», 2020

Двенадцать незнакомых друг с другом людей просыпаются на улице. Им неизвестно, как и почему все они оказались в безлюдной глуши. Однако вскоре выясняется, что незнакомцы стали жертвами охоты на людей. Кто-нибудь сумеет выжить? Остросюжетный триллер с примесью юмора и вкраплениями хоррора снят американцем Крэйгом Зобелой по рассказу 1924 года писателя Ричарда Коннелла. Сценарий создан творческим дуэтом в лице Деймона Линделофа и Ника Кьюза. Интересно, что создатели киноленты считают ее своеобразной сатирической отсылкой к политической раздробленности в Америке.

А Дональд Трамп и вовсе нелестно отозвался о фильме накануне премьеры.

«Правда или действие», 2018

Молодежная кинолента повествует о смертоносной игре, в которую втянута группа подростков. Участникам опасного квеста необходимо выполнять все заданные действия. В противном случае придется умереть. Современный ужастик с элементами триллерного жанра принадлежит американскому кинорежиссеру Джеффу Уодлоу. Роли первого плана достались Тайлеру Пози, Люси Хейл, а также Лэндону Либуарону. Заводила Картер познакомил молодых людей с правилами необычной игры, чтобы классно развлечься и узнать друг друга поближе.

Что ж, неосведомленные игроки собственноручно подписали себе смертный приговор.

«Играй или умри», 2019

Качественная экранизация «Головоломки», принадлежащей перу современного французского писателя Франка Тилье. Режиссерское кресло занял талантливый бельгиец Жак Клюгер. Хоррор рассказывает о смертельной компьютерной игре на выживание. В «Паранойе» есть лишь два правила: реальности не существует и кто-то все равно умрет.