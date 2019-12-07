Наша рецензия

Жизнь после школы оказалась совершенно не такой, какой представлял её себе Спенсер (Алекс Вулф), а его харизма — вовсе не столь испепеляющей для Нью-Йорка, какой она была в Джуманджи. Друзья разъехались кто куда, отношения с Мартой (Морган Тернер) не выдержали расстояния, поэтому, когда он возвращается в родной городок на праздники, то чувствует сильное нежелание видеться с приятелями. Единственное, что он жаждет увидеть снова, это виртуальные джунгли, в которых можно услышать заветные…