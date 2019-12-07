Жизнь после школы оказалась совершенно не такой, какой представлял её себе Спенсер (Алекс Вулф), а его харизма — вовсе не столь испепеляющей для Нью-Йорка, какой она была в Джуманджи. Друзья разъехались кто куда, отношения с Мартой (Морган Тернер) не выдержали расстояния, поэтому, когда он возвращается в родной городок на праздники, то чувствует сильное нежелание видеться с приятелями. Единственное, что он жаждет увидеть снова, это виртуальные джунгли, в которых можно услышать заветные…
Визуальный ряд - сплошная компьютерная графика, сценарий ничем не примечательный.
Особое место занимает шутка про евнуха, длящаяся около двух минут. Шутка объективно не 12+, поскольку не каждому ребенку в таком возрасте нужно, учитывая все анатомо-биологические особенности, объяснять значение яичек.
Смысла в диалогах нет и, если их отключить, то будет также легко (с учетом мимики "Скалы") смотреть картину.
В целом кино из разряда - один раз посмотрел и забыл.
2 балла из 10ти!
опять хочется пересмотреть нормальный Джуманджи ;))
диалоги просто мрак! я не понимал, нужно было смеяться или вникать во что-то.
сюжет очень слабый - ну хотите вы взять за основу Джуманджи и видео игры, так сделайте ярче, больше приключений, ходилок-проходилок, стрелялок, загадок на худой конец ;))
три плюса у фильма: песня Ганзов(опять, как и в первой части, зачем-то), Де Вито - просто фантастический и приятный актёр, а так же, великий и ужасный Гловер - сокрушитель Хищника!!!
не рекомендую смотреть этот фильм!
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