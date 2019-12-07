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Джуманджи: Новый уровень Джуманджи: Новый уровень
Киноафиша Фильмы Джуманджи: Новый уровень Отзывы о фильме «Джуманджи: Новый уровень»
Jumanji: The Next Level Джуманджи: Новый уровень 2019 / США
8.1 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Джуманджи: Новый уровень»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жизнь после школы оказалась совершенно не такой, какой представлял её себе Спенсер (Алекс Вулф), а его харизма — вовсе не столь испепеляющей для Нью-Йорка, какой она была в Джуманджи. Друзья разъехались кто куда, отношения с Мартой (Морган Тернер) не выдержали расстояния, поэтому, когда он возвращается в родной городок на праздники, то чувствует сильное нежелание видеться с приятелями. Единственное, что он жаждет увидеть снова, это виртуальные джунгли, в которых можно услышать заветные…

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Никита Соловский 7 декабря 2019, 13:19
Оценка
Фильм супер, очень смешной, только начало не слишком интересное
7 декабря 2019, 13:19 Ответить
alfiya7163 7 декабря 2019, 17:57
Оценка
Прикольный фильм, хорошо играют актеры...Но я ожидала большего...
7 декабря 2019, 17:57 Ответить
Boris Gorshnev 7 декабря 2019, 22:07
Соглашусь с тем, что ожиданий было больше. Первая часть завязана на механике игры и вызывает игровой ретерес. Вторая часть уже завязана на сюжетных линиях. Это не плохо, но уже не то. Фильм рекомендую к просмотру
7 декабря 2019, 22:07 Ответить
bvv1287 8 декабря 2019, 17:39
Фильм не такой смешной и интересный как первая часть, на троечку
8 декабря 2019, 17:39 Ответить
М. А. Р. 10 декабря 2019, 14:12
Оценка
Хороший фильм смотреть можно.
10 декабря 2019, 14:12 Ответить
Trunoff87 10 декабря 2019, 20:24
Оценка
Фильм не плохой, но затянут, да и 3D не к чему
10 декабря 2019, 20:24 Ответить
Nadezhda Kuzmina 11 декабря 2019, 21:30
Совершенно детский фильм. Взрослым будет скучно. Ничего интригующего. Нет никакого шарма, какой был в самом первом фильме.
11 декабря 2019, 21:30 Ответить
Katya Pankratova 14 декабря 2019, 15:58
Ждали большего, полфильма нудятина
14 декабря 2019, 15:58 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 05:00
Оценка
По сравнению с первым(не оригиналом) вариантом (со Скалой) фильм стал сложнее, появилась драматургия...интересная концовка. Но при этом пострадала зрелищность и динамика. В целом впечатление лучше чем от предылущего фильмя с ягуарами 6 из 10
15 декабря 2019, 05:00 Ответить
anastasiys83 16 декабря 2019, 00:31
Оценка
Фильм супер! Обязательно сходите, не пожалеете.
16 декабря 2019, 00:31 Ответить
7502244 16 декабря 2019, 08:33
Не сравнить с предыдущим. Сценарий не очень удачный. Хотя надо отметить -природа очень красивая. Я оценила бы на три с плюсом или четыре с большим минусом. Это опять же моё мнение.
16 декабря 2019, 08:33 Ответить
Александр Рыжкин 16 декабря 2019, 12:58
Классное приключение! Был с дочкой 7 лет. Ей очень понравилось. Ограничение 12+ явно завышено. Была шутка про евнуха и все.
16 декабря 2019, 12:58 Ответить
kkolesnikova992 16 декабря 2019, 19:09
Оценка
Фильм хороший и интересный, соглашусь что можно было сделать чуточку смешнее. Но фильмы с Дуэйном и Кевином всегда классные, тут даже и не поспоришь
16 декабря 2019, 19:09 Ответить
kkolesnikova992 16 декабря 2019, 19:09
Оценка
Фильм хороший и интересный, соглашусь что можно было сделать чуточку смешнее. Но фильмы с Дуэйном и Кевином всегда классные, тут даже и не поспоришь
16 декабря 2019, 19:09 Ответить
dgoldenko 19 декабря 2019, 03:27
Оценка
Фильм хорош, поржать можно! Рекомендую!
19 декабря 2019, 03:27 Ответить
Елена 20 декабря 2019, 14:46
Оценка
Ожидания не оправдались. Нудно, вымучено, затянуто. Есть проблески юмора, но их мало, некоторые не к месту. Новые герои показались абсолютно лишними, они не украсили эту историю, а только испортили. Предыдущий фильм был более динамичным, интересным, в духе компьютерной игры, с нагнетанием страха, даже ужаса, при потере жизней, а тут полная противоположность - размеренно, спокойно, никто ничего не боится, что очень странно и нелогично. В целом, посмотреть можно, но повторюсь, ожидания не оправдались. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/profile/
20 декабря 2019, 14:46 Ответить
9121068887 24 декабря 2019, 21:48
Оценка
Фильм поноавился!!!!))))) в прочем, как и первая часть)))
24 декабря 2019, 21:48 Ответить
stick.78 28 декабря 2019, 14:24
Оценка
А мне понравился !
28 декабря 2019, 14:24 Ответить
gadielshin89 3 января 2020, 11:17
Оценка
Хороший фильм
3 января 2020, 11:17 Ответить
Body_Bogdan 9 января 2020, 20:42
Оценка
От провала в прокате этот фильм, вероятно, спас "Скала".

Визуальный ряд - сплошная компьютерная графика, сценарий ничем не примечательный.

Особое место занимает шутка про евнуха, длящаяся около двух минут. Шутка объективно не 12+, поскольку не каждому ребенку в таком возрасте нужно, учитывая все анатомо-биологические особенности, объяснять значение яичек.

Смысла в диалогах нет и, если их отключить, то будет также легко (с учетом мимики "Скалы") смотреть картину.

В целом кино из разряда - один раз посмотрел и забыл.
9 января 2020, 20:42 Ответить
liase4ka 24 января 2020, 17:05
Такое Г... я давно не смотрела... зря потраченные деньги и время. Не верьте тем кто пишет положительные отзывы! Хотелось уйти уже мин через 20
24 января 2020, 17:05 Ответить
Андрей 10 июня 2020, 22:13
Оценка
еще хуже первой части!
2 балла из 10ти!
опять хочется пересмотреть нормальный Джуманджи ;))
диалоги просто мрак! я не понимал, нужно было смеяться или вникать во что-то.
сюжет очень слабый - ну хотите вы взять за основу Джуманджи и видео игры, так сделайте ярче, больше приключений, ходилок-проходилок, стрелялок, загадок на худой конец ;))
три плюса у фильма: песня Ганзов(опять, как и в первой части, зачем-то), Де Вито - просто фантастический и приятный актёр, а так же, великий и ужасный Гловер - сокрушитель Хищника!!!
не рекомендую смотреть этот фильм!
10 июня 2020, 22:13 Ответить
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