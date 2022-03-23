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Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Colin Hanks
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Колин Хэнкс
Colin Hanks
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Дата рождения
24 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Том Хэнкс
отец и сын
Биография Колин Хэнкс
Родился 24 ноября, 1977 года. Сакраменто, штат Калифорния, США.
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Фильмография Колин Хэнкс
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.0
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.0
Группа «Лейкопластырь»
комедия
2017, США
6.0
Элвис и Никсон
исторический, комедия
2016, США
6.0
Парклэнд
драма
2013, США
6.0
Проклятье моей мамы
комедия
2012, США
7.0
Счастливчик
комедия
2011, США
5.0
Крутые кексы
комедия
2010, США
7.0
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