В каком порядке смотреть все части фильма «Джуманджи»

«Джуманджи», 1995

В небольшом городке живет мальчик Алан и его родители. Папа Алана – хозяин фабрики по изготовлению обуви. Однажды на стройплощадке производства подросток находит странный сундук и думает, что отыскал ценный клад. Внутри оказывается «Джуманджи» – старинная настольная игра. Алан и его подруга Сара решают поиграть, но невнимательно изучают правила… Мальчик исчезает в центре игрового полотна, а на Сару накидываются летучие мыши, появившиеся из камина. Девочка в страхе убегает. Спустя 26 лет в городок переезжает женщина с двумя детьми. Пока Нора ищет работу, Питер и Джуди распаковывают вещи и знакомятся с соседями. На чердаке ребята находят странную игру и бросают кости. Внезапно в помещении появляется взрослый Алан, все это время пытавшийся выжить в джунглях, куда он таинственным образом попал во время игры.

Брата и сестру начинают преследовать странные события, связанные с загадками настольной игры. Секреты нужно отгадать, чтобы перейти на следующий уровень, а бросить игру нельзя: тогда Алан не вернется домой. Получится ли у детей справиться с опасным развлечением и устранить магическую коробку со страшной игрой?

«Джуманджи: Зов джунглей», 2017

После событий первого фильма проходит год. Игра превращается в картридж для приставки и попадает в руки Алекса – подростка, которому интересны видеоигры. Мальчик включает ее и исчезает. Спустя двадцать лет в подвале школы делают в качестве наказания уборку четыре старшеклассника. Им попадается приставка с «Джуманджи». Ребята выбирают героев, начинают играть и попадают в джунгли. Их личности оказываются в телах персонажей, которых они выбрали, теперь им доступны новые знания. Но и слабые стороны выбранных игроков тоже остаются при них. У каждого есть три жизни для того, чтобы пройти все уровни странной игры. Трата всех трех попыток равноценна настоящей смерти в реальности. Основная задача – избавить вселенную Джуманджи от страшного проклятия. Для этого нужно найти драгоценный артефакт «Глаз ягуара» и вернуть на место, откуда он был похищен. Камень дает власть над всеми живыми существами игрового мира, и четверо друзей – не единственные желающие его заполучить.

«Джуманджи: Новый уровень», 2019

Четверо молодых людей – Бетани, Марта, Спенсер и Энтони – после возвращения из джунглей живут по разным сценариям. В этом году они собираются встретиться Брантфорде. Но Спенсер, переживающий депрессию, не слишком хочет видеться со старыми друзьями. В его голову приходит идея вернуться в Джуманджи. Там у него была цель, и он привязался к игре. На следующий день его навещают друзья, но люди в доме не знают, где Спенсер, а в подвале ребята обнаруживают частично восстановленную приставку с картриджем. Они понимают, что молодой человек вернулся в таинственные джунгли. Герои решают последовать за ним и сыграть с миром первозданной природы опять. Но на этот раз правила более жестоки к героям: результат действует и в игре, и в реальной жизни, а враги и испытания стали гораздо серьезнее. Оказавшись в джунглях, персонажи не имеют обратного пути – нужно идти вперед и выиграть во что бы то ни стало. В этой части команде предстоит найти похищенное военачальником ожерелье. Магическое украшение нужно поместить под солнечные лучи, и тогда оно поможет остановить засуху в мире Джуманджи.