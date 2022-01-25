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Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
Jake Kasdan
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Джейк Кэздан
Jake Kasdan
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Дата рождения
28 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Биография Джейка Кэздана
Родился 28 октября 1974 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Джейка Кэздана
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.0
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.0
Домашнее видео
комедия, драма
2014, США
6.0
Очень плохая училка
комедия
2011, США
7.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Телевизор
драма, комедия
2006, США
5.0
Страна чудаков
комедия, драма
2002, США
7.0
Нулевой эффект
триллер, криминал, комедия
1998, США
6.0
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