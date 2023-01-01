Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джуманджи: Новый уровень Джуманджи: Новый уровень
Киноафиша Фильмы Джуманджи: Новый уровень Джуманджи: Новый уровень, 2019: актеры и роли
Jumanji: The Next Level Джуманджи: Новый уровень 2019 / США
8.1 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джуманджи: Новый уровень, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан Джейк Кэздан Jake Kasdan
В ролях
Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Кевин Харт Кевин Харт Kevin Hart Ник Джонас Ник Джонас Nick Jonas Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Эшли Скотт Ashley Scott Алекс Вулф Алекс Вулф Alex Wolff Аквафина Аквафина Awkwafina Колин Хэнкс Колин Хэнкс Colin Hanks
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши