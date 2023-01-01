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Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень, 2019: актеры и роли
Jumanji: The Next Level
Джуманджи: Новый уровень
2019 / США
Трейлер
8.1
Оцените
168
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Джуманджи: Новый уровень, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Кэздан
Jake Kasdan
В ролях
Карен Гиллан
Karen Gillan
Дуэйн Джонсон
Dwayne Johnson
Джек Блэк
Jack Black
Кевин Харт
Kevin Hart
Ник Джонас
Nick Jonas
Дэнни Гловер
Danny Glover
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Эшли Скотт
Ashley Scott
Алекс Вулф
Alex Wolff
Аквафина
Awkwafina
Колин Хэнкс
Colin Hanks
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