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Ник Джонас
Ник Джонас
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Ник Джонас
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Дата рождения
16 сентября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Личные связи
Майли Сайрус
были в отношениях в 2006 г
Селена Гомес
были в отношениях с 2008 по 2010
Биография Ника Джонаса
Родился 16 сентября 1992 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Ника Джонаса
Поступь хаоса
фантастика
2021, США
7.0
Мидуэй
боевик, военный
2019, США
8.0
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.0
UglyDolls. Куклы с характером
анимация, комедия
2019, США
5.0
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези
2017, США
8.0
Козел
драма
2016, США
5.0
День Святого Валентина
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Концерт Jonas Brothers 3D
мюзикл
2009, США
1.0
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21 мая 2020 13:42
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Студия STXfilms презентовала первый трейлер анимационного приключения «UglyDolls. Куклы с характером». Свои голоса забавным персонажам подарили Келли Кларксон, Ник Джонас, Жанель Моне,
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9 ноября 2018 11:16
Ник Джонас снимется с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном в «Поступи хаоса»
Ник Джонас продолжает развивать свою карьеру актера. Стало известно, что музыкант снимется в экранизации молодежного бестселлера Патрика Несса «Поступь хаоса» вместе с Томом Холландом и
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13 августа 2017 20:26
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27 мая 2021 13:25
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11 июля 2019 12:37
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Связи
Майли Сайрус
Miley Cyrus
были в отношениях в 2006 г
Селена Гомес
Selena Gomez
были в отношениях с 2008 по 2010
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