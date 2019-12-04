Menu
Russian
Poster of Jumanji: The Next Level
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.6
Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level 18+
Jumanji: The Next Level - trailer
Jumanji: The Next Level  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2019
Online premiere 12 December 2019
World premiere 4 December 2019
Release date
12 December 2019 Russia WDSSPR 12+
2 January 2020 Argentina
26 December 2019 Australia
16 January 2020 Brazil
13 December 2019 Canada
13 December 2019 China
5 December 2019 Czechia
5 December 2019 Denmark
6 December 2019 Estonia
4 December 2019 Finland
4 December 2019 France
12 December 2019 Germany
7 December 2019 Great Britain
2 January 2020 Greece
12 December 2019 Hong Kong
13 December 2019 India UA
11 December 2019 Ireland
12 December 2019 Israel
25 December 2019 Italy
12 December 2019 Kazakhstan
6 December 2019 Latvia
12 December 2019 Mexico
12 December 2019 Netherlands
4 December 2019 Philippines
27 December 2019 Poland
12 December 2019 Portugal
6 December 2019 Romania
5 December 2019 Singapore
12 December 2019 Slovakia
11 December 2019 South Korea
13 December 2019 Spain
6 December 2019 Sweden
11 December 2019 Switzerland
4 December 2019 Taiwan
13 December 2019 Turkey
13 December 2019 USA
12 December 2019 Ukraine
13 December 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $801,693,929
Production Columbia Pictures, Matt Tolmach Productions, Seven Bucks Productions
Also known as
Jumanji: The Next Level, Jumanji: El siguiente nivel, Джуманджи: Новый уровень, Cumanci: Növbəti mərhələ, Džiumandži: Kitas lygis, Džumandži: Nākamais līmenis, Jumanji - The Next Level, Jumanji : Next Level, Jumanji 2: The Next Level, Jumanji 3, Jumanji 3 : Le niveau suivant, Jumanji 3 : Le prochain niveau, Jumanji 3: Järgmine tase, Jumanji: A következő szint, Jumanji: Další level, Jumanji: Ďalší level, Jumanji: Ha'Shalav Ha'Ba, Jumanji: Iduća razina, Jumanji: Keyingi bosqich, Jumanji: Le prochain niveau, Jumanji: Naslednja stopnja, Jumanji: Następny poziom, Jumanji: Nivelul Următor, Jumanji: O Nível Seguinte, Jumanji: Próxima Fase, Jumanji: Siguiente nivel, Jumanji: Yeni Seviye, Jumanji: Η επόμενη πίστα, Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp, Джуманджи: Жаңа деңгей, Джуманджи: Следващо ниво, Джуманджі: Наступний рівень, Џуманџи: Следећи ниво, ジュマンジ　ネクスト・レベル, 勇敢者游戏2：再战巅峰, 野蠻遊戲：全面晉級
Director
Jake Kasdan
Jake Kasdan
Cast
Karen Gillan
Karen Gillan
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Jack Black
Jack Black
Kevin Hart
Kevin Hart
Nick Jonas
Nick Jonas
Cast and Crew
Jumanji Movies in Order Jumanji Movies in Order

Film rating 7.4

7.4
171 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1232
Film Reviews

Boris Gorshnev 7 December 2019, 22:07
Соглашусь с тем, что ожиданий было больше. Первая часть завязана на механике игры и вызывает игровой ретерес. Вторая часть уже завязана на сюжетных… Read more…
alfiya7163 7 December 2019, 17:57
Прикольный фильм, хорошо играют актеры...Но я ожидала большего...
Jumanji: The Next Level - trailer
Jumanji: The Next Level Trailer
Jumanji: The Next Level - russian final trailer
Jumanji: The Next Level Russian final trailer
