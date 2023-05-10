Стартовые сборы «Стражей Галактики 3» составили $300 млн

Фильмы Disney в этом году собрали уже $2 млрд.

Дебютные кассовые сборы третьей части «Стражей Галактики» оказалась выше, чем предполагали аналитики. Выяснилось, что кинокомикс Джеймса Ганна заработал за дебютный уик-энд $289,3 млн. В Северной Америке картина дебютировала с $118,4 млн, тогда как на международной арене фильм собрал на данный момент $170,9 млн. В понедельник мировой бокс-офис блокбастера Marvel Studios достиг $318,7 млн (в США — $127,3 млн), что позволило довести общую кассу проектов Disney в этом году до отметки в $2 млрд.

Помимо «Стражей Галактики 3», значимый вклад в общую копилку Disney внесли «Аватар: Путь воды» (за период проката в 2023 году блокбастер Джеймса Кэмерона заработал $1,1 млрд) и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($475,4 млн).

Кроме США, самыми прибыльными рынками для «Стражей Галактики 3» стали Китай ($31,4 млн), Великобритания ($20 млн), Мексика ($14,8 млн), Южная Корея ($14,4 млн), Франция ($11,9 млн), Германия ($7,9 млн), Австралия ($7,6 млн), Бразилия ($7,4 млн), Италия ($5,5 млн) и Япония ($5,3 млн).

Стартовый показатель «Стражей Галактики. Часть 3» является семнадцатым среди проектов MCU и двенадцатым среди майских премьер. На данный момент фильм показывают в 4450 кинотеатрах США. Следующим крупным релизом Disney будет игровой ремейк «Русалочки», который выходит 26 мая. Сказке сейчас прогнозируют старт в США в районе $110 млн.