Дэйв Батиста и Зои Салдана покончили с фильмами Marvel, тогда как Крис Пратт готов продолжать

Крис Пратт заявил о том, что он может вновь сыграть роль Питера Квилла/Звездного Лорда несмотря на то, что режиссер трилогии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн покинул киновселенную Marvel. В новом интервью для журнала Total Film актер сказал, что согласится вернуться к персонажу, если ему предложат достойный сценарий:

«Было бы странно продолжать историю Звездного Лорда без Джеймса. Он проделал такую колоссальную работу в этих трех фильмах. Мы действительно вместе создали Питера Квилла. Без него у меня, очевидно, ничего бы не получилось. Он писал сценарии, режиссировал фильмы, работал над саундтреком. Это его идеи воплотились на экране. Поэтому для меня действительно важно, чтобы потенциальное продолжение почтительно отнеслось к тому, что он сделал, и к тому, за что фанаты полюбили этого персонажа. Я не хочу быть циником, поэтому в противном случае просто не буду в ни в чем участвовать. Так что, если я увижу смысл в том, чтобы вернуться, я сделаю это. Но только при определенных условиях».

Вместе с тем некоторые другие звезды «Стражей Галактики» подтвердили, что не будут продолжать сниматься в фильмах Marvel после ухода Ганна. Так, Зои Салдана, игравшая Гамору, в интервью The Hollywood Reporter прямо сказала, что не вернется к роли:

«Я не думаю, что это конец для Стражей Галактики. Но это конец для меня, для Гаморы».

Подобное заявление сделал Дэйв Батиста, исполнявший роль Дракса. В интервью GQ он сказал:

«Я так благодарен за возможность играть Дракса. Я люблю его. Но также чувствую облегчение от того, что все закончилось. Не все в этом деле было приятно. Мне было тяжело играть эту роль. Долгая работа над гримом меня утомляла. И я просто не уверен, что хочу, чтобы Дракс был моим главным наследием. Это глуповатый образ, а я хочу работать с более драматическим материалом».

Фильм «Стражи Галактики: Часть 3» выйдет в мировой прокат завтра, 5 мая.