«Стражи Галактики 3» и «Братья Супер Марио» продолжают наращивать свои кассовые сборы

Триквел «Стражей Галактики» продолжает уверенно удерживать свои позиции в прокате. Супергеройская картина вновь возглавила еженедельный чарт бокс-офиса, заработав за второй уик-энд в американском прокате $62 млн, благодаря чему домашние сборы сейчас составляют уже $214,7 млн. Падение по сравнению со стартовыми выходными составило 47,6%. В последние несколько лет блокбастеры MCU очень бойко стартуют, но спустя неделю обваливаются на 60-70%, но «Стражи Галактики 3» оказались более устойчивыми. Всего в активе фильма сейчас $530,9 млн.

Другой кассовый локомотив 2023 года — мультфильм «Братья Супер Марио в кино» — также прекрасно держится в топе. К шестым выходным на экранах США мультик про удалого итальянского водопроводчика и его друзей довел свою выручку до $535,5 млн (касса выходных — $12,6 млн). Общие же сборы уже достигли впечатляющих $1,209,6 млрд. В списке самых кассовых релизов в истории кино экранизация платформера Nintendo сейчас занимает двадцать четвертую позицию. Также теперь проект является не только самой кассовой экранизацией видеоигр, но еще и наиболее коммерчески успешным релизом студии Illumination.

Почетную тройку замыкает комедия «Книжный клуб: Новая глава». Лента с участием Джейн Фонды и Дайан Китон заработала на старте в Северной Америке $6,6 млн (общемировые сборы — $9,8 млн). На четвертом месте расположился хоррор «Восстание зловещих мертвецов» — $3,7 млн за выходные и всего $60,1 млн по США (общие сборы — $131,6 млн). Пятое место заняла экранизации романа о взрослении «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» с участием Рэйчел Макадамс — $2,5 млн за уик-энд и $16,4 млн в общем зачете.

В пятерку лидеров не попал экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик». Прохладно принятая прессой крупнобюджетная картина с Беном Аффлеком в главной роли сумела заработать плачевные $2,4 млн. При этом фильм показывается в 2 тысячах кинозалов.