Film Reviews
Elena Vadimovna 12 May 2023, 20:01
100/10. Насмеялась, наревелась. Спасибо, шикарный фильм
a-051977 15 April 2023, 12:52
Гамора будет
Still reeling from the loss of Gamora, Peter Quill rallies his team to defend the universe and one of their own - a mission that could mean the end of the Guardians if not successful.
|4 May 2023
|Australia
|3 May 2023
|Austria
|4 May 2023
|Azerbaijan
|16+
|4 May 2023
|Brazil
|5 May 2023
|Bulgaria
|5 May 2023
|Canada
|5 May 2023
|China
|4 May 2023
|Croatia
|12
|4 May 2023
|Czechia
|4 May 2023
|Denmark
|11
|3 May 2023
|Egypt
|5 May 2023
|Estonia
|3 May 2023
|Finland
|3 May 2023
|France
|4 May 2023
|Georgia
|PG-13
|4 May 2023
|Germany
|5 May 2023
|Great Britain
|4 May 2023
|Greece
|3 May 2023
|Hong Kong
|IIA
|4 May 2023
|Hungary
|12
|5 May 2023
|Iceland
|Unrated
|3 May 2023
|Indonesia
|13+
|5 May 2023
|Ireland
|12A
|3 May 2023
|Israel
|12
|3 May 2023
|Italy
|T
|3 May 2023
|Japan
|G
|4 May 2023
|Kazakhstan
|16+
|4 May 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|5 May 2023
|Latvia
|(none)
|5 May 2023
|Lithuania
|3 May 2023
|Macao
|B
|3 May 2023
|Mexico
|4 May 2023
|Moldova
|12
|4 May 2023
|Montenegro
|3 May 2023
|Netherlands
|12
|3 May 2023
|Norway
|4 May 2023
|Panama
|3 May 2023
|Philippines
|PG
|5 May 2023
|Poland
|4 May 2023
|Portugal
|24 May 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|5 May 2023
|Romania
|o.A.
|4 May 2023
|Saudi Arabia
|4 May 2023
|Serbia
|4 May 2023
|Singapore
|4 May 2023
|Slovakia
|12
|3 May 2023
|South Korea
|5 May 2023
|Spain
|3 May 2023
|Sweden
|11
|3 May 2023
|Switzerland
|12
|3 May 2023
|Taiwan
|3 May 2023
|Thailand
|5 May 2023
|Turkey
|4 May 2023
|UAE
|5 May 2023
|USA
|4 May 2023
|Ukraine
|12+
|4 May 2023
|Uzbekistan
|5 May 2023
|Viet Nam