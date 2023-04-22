Menu
8.5 IMDb Rating: 7.9
Kinoafisha Films Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 18+
Synopsis

Still reeling from the loss of Gamora, Peter Quill rallies his team to defend the universe and one of their own - a mission that could mean the end of the Guardians if not successful.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - trailer #2
Guardians of the Galaxy Vol. 3  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 29 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 July 2023
World premiere 22 April 2023
Release date
4 May 2023 Australia
3 May 2023 Austria
4 May 2023 Azerbaijan 16+
4 May 2023 Brazil
5 May 2023 Bulgaria
5 May 2023 Canada
5 May 2023 China
4 May 2023 Croatia 12
4 May 2023 Czechia
4 May 2023 Denmark 11
3 May 2023 Egypt
5 May 2023 Estonia
3 May 2023 Finland
3 May 2023 France
4 May 2023 Georgia PG-13
4 May 2023 Germany
5 May 2023 Great Britain
4 May 2023 Greece
3 May 2023 Hong Kong IIA
4 May 2023 Hungary 12
5 May 2023 Iceland Unrated
3 May 2023 Indonesia 13+
5 May 2023 Ireland 12A
3 May 2023 Israel 12
3 May 2023 Italy T
3 May 2023 Japan G
4 May 2023 Kazakhstan 16+
4 May 2023 Kyrgyzstan 12+
5 May 2023 Latvia (none)
5 May 2023 Lithuania
3 May 2023 Macao B
3 May 2023 Mexico
4 May 2023 Moldova 12
4 May 2023 Montenegro
3 May 2023 Netherlands 12
3 May 2023 Norway
4 May 2023 Panama
3 May 2023 Philippines PG
5 May 2023 Poland
4 May 2023 Portugal
24 May 2023 Puerto Rico PG-13
5 May 2023 Romania o.A.
4 May 2023 Saudi Arabia
4 May 2023 Serbia
4 May 2023 Singapore
4 May 2023 Slovakia 12
3 May 2023 South Korea
5 May 2023 Spain
3 May 2023 Sweden 11
3 May 2023 Switzerland 12
3 May 2023 Taiwan
3 May 2023 Thailand
5 May 2023 Turkey
4 May 2023 UAE
5 May 2023 USA
4 May 2023 Ukraine 12+
4 May 2023 Uzbekistan
5 May 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $250,000,000
Worldwide Gross $845,555,777
Production Marvel Studios, Film New Zealand, Québec Film & TV Production Tax Credit
Also known as
Guardians of the Galaxy Vol. 3, Guardianes de la Galaxia (volumen 3), Guardians of the Galaxy Volume 3, Guardianes de la Galaxia (vol. 3), Guardianes De La Galaxia Vol. 3, Стражи Галактики. Часть 3, A galaxis őrzői: 3. rész, Čuvari galaksije 3, Galaksinin Koruyucuları 3, Galaktika qo'riqchilari 3, Galaktika valvurid Vol. 3, Galaktikas sargi: 3. daļa, Galaktikos sergėtojai. III dalis, Guardiani della Galassia Vol. 3, Guardians of the Galaxy: High Evolutionary's Revenge, Guardiões da Galáxia Vol. 3, Guardiões da Galáxia: Volume 3, I Guardiani della Galassia 3, Les gardiens de la galaxie Vol. 3, Qalaktika mühafizəçiləri 3, Shom'ray Ha'Galaxia: Khelek 3, Strážci Galaxie: Volume 3, Strážcovia Galaxie 3, Strażnicy Galaktyki vol. 3, Vệ Binh Dải Ngân Hà 3, Φύλακες του Γαλαξία 3, Вартові Галактики 3, Пазители на Галактиката 3, Чувари галаксије 3, Чувари на галаксијата: Дел 3, गार्डियंज़ ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम ३, ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3, 星際異攻隊3, 銀河守護隊 3, 银河护卫队3
Director
James Gunn
James Gunn
Cast
Chris Pratt
Chris Pratt
Zoe Saldana
Zoe Saldana
Dave Bautista
Dave Bautista
Vin Diesel
Vin Diesel
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Cast and Crew
Film rating

8.5
Rate 337 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  40
Film Reviews

Elena Vadimovna 12 May 2023, 20:01
100/10. Насмеялась, наревелась. Спасибо, шикарный фильм
a-051977 15 April 2023, 12:52
Гамора будет
Film Trailers
Guardians of the Galaxy Vol. 3 - trailer #2
Guardians of the Galaxy Vol. 3 Trailer #2
Guardians of the Galaxy Vol. 3 - trailer
Guardians of the Galaxy Vol. 3 Trailer
All Top Trailers on Our Channel
Stills
