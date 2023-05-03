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Киноафиша Новости «Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров

«Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров

3 мая 2023 14:11
«Стражи Галактики 3»: что показали в сценах после титров

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3 мая в Британии стартовал прокат долгожданного супергеройского боевика «Стражи Галактики. Часть 3». Традиционно для проектов Marvel фильм содержит сцены после титров, намекающие на дальнейшую судьбу персонажей и всей киновселенной. Содержание этих эпизодов было пересказано интернет-порталом Dexerto.

В финале картины оригинальная команда Стражей Галактики распадается, поскольку каждый герой решает идти своей дорогой. Питер Квилл/Звездный лорд (Крис Пратт) возвращается на Землю, чтобы воссоединиться со своим дедом, а Ракета (озвучен Брэдли Купером) и Грут (озвучен Вином Дизелем) собирают новую компанию космических авантюристов, в которую, помимо них самих, входят Краглин (Шон Ганн), Адам Уорлок (Уилл Поултер), Фила-Велл (Кай Зен) и собака Космо (озвучивает Мария Бакалова).

Первая сцена после титров представляет новоиспеченную команду, обсуждающую своих любимых музыкальных исполнителей. Фила-Велл останавливает свой выбор на Бритни Спирс и группе Korn, а Краглин — на Гарте Бруксе. Космо говорит:

«У The Carpenters нет ни одной плохой песни».

Затем Уорлок называет King Crimson. В конце сцены Рактера включает на плеере песню Come and Get Your Love группы Redbone, под которую танцевал Квилл в одной из вступительных сцен первой части «Стражи Галактики». Команда отдает дань уважения своим предшественникам и отправляется на поиски новых приключений.

Вторая сцена после титров посвящена спокойной жизни Квилла с его дедом. В начале сцены они оба завтракают на кухне. В кадре появляется газета, заголовок которой гласит: «Похищение инопланетянами: Кевин Бейкон рассказывает все». Эта фраза является отсылкой к «Стражам Галактики: Праздничный спецвыпуск», в котором друзья Питера отправляется на Землю, чтобы добыть для него идеальный рождественский подарок — личную встречу с актером Кевином Бейконом.

Квилл недоволен стрижкой газона для соседа, и предполагает, что именно так выглядит жизнь нормального человека. В конце сцены на экране неожиданно появляется надпись: «Легендарный Звездный Лорд вернется».

Ранее режиссер и сценарист трилогии Джеймс Ганн заявил, что намерен распрощаться с Marvel, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях главы студии DC и работой над лентой «Супермен: Наследие». Многие ключевые звезды «Стражи Галактики» также подтвердили, что не будут сниматься в других проектах киновселенной без участия Ганна. Поэтому анонс возвращения Звездного Лорда вряд ли намекает на то, что старая команда героев вновь соберется вместе. Скорее всего, речь идет о том, что Квилл присоединится к Ракете и Груту или появится в других фильмах Marvel.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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