Цифровой релиз «Стражей Галактики 3» состоится 7 июля

Компания Disney анонсировала дату цифрового релиза супергеройского блокбастера «Стражи Галактики. Часть 3». Фильм станет доступен для просмотра на стриминговых сервисах 7 июля, а также выйдет на носителях форматов 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD 1 августа.

По сюжету, команда Стражей Галактики вступает в битву с искусственно созданным сверхчеловеком Адамом Уорлоком (Уилл Поултер), во время которой Ракета получает серьезные ранения. Герои узнают, что без должного лечения их товарища ждет неминуемая смерть. Они отправляются на поиски злобного генного инженера Высшего Эволюционера (Чукуди Ивуджи), поскольку только он владеет секретной технологией, способной спасти Ракету. По ходу новых приключений Звездный Лорд (Крис Пратт) вынужденно вступает в союз с бежавшей от него Гаморой (Зои Салдана), которая все еще не помнит ничего об их совместном прошлом.

Постановщиком и сценаристом картины выступил автор двух предыдущих частей трилогии Джеймс Ганн, для которого эта лента стала последним проектом в киновселенной Marvel. Хотя многие члены актерского состава фильма заявили, что покинут франшизу с уходом режиссера, Крис Пратт намекнул, что может вернуться к роли Звездного Лорда в будущем. Ракета и новый состав Стражей Галактики, в который вошли Грут, Адам Уорлок, Краглин (Шон Ганн) и другие герои, также вернутся в будущих картинах супергеройской вселенной.