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Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3, 2023: актеры и роли
Стражи Галактики. Часть 3, 2023: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Крис Пратт
Chris Pratt
Зои Салдана
Zoe Saldana
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Вин Дизель
Vin Diesel
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Карен Гиллан
Karen Gillan
Пом Клементьефф
Pom Klementieff
Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
Шон Ганн
Sean Gunn
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Уилл Поултер
Will Poulter
Даниэла Мелшиор
Daniela Melchior
Майкл Розенбаум
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Мария Бакалова
Maria Bakalova
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