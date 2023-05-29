Новая «Русалочка» неплохо стартовала в прокате

Согласно данным интернет-портала Box Office Mojo, игровой ремейк «Русалочки» показал неплохие результаты по сборам в свой первый прокатный уик-энд. Картина вышла на экраны в прошлую пятницу, 26 мая, и за прошедшие дни заработала $185,8 млн по всему миру, $117,5 млн из которых пришлись на США, а $68,3 млн — на все остальные страны. Помимо Америки, самыми прибыльными регионами для фильма стали Мексика ($8,5 млн), Великобритания ($6,3 млн), Италия ($4,7 млн) и Австралия ($4 млн).

Значительных успехов в прошедшие выходные также добились блокбастеры «Форсаж 10» и «Стражи Галактики. Часть 3», общие мировые сборы которых поднялись до отметок в $507 млн ($108 млн внутри США и $399 млн в других странах) и $731 млн ($300 млн внутри США и $431 млн в других странах) соответственно. Кроме того, мультфильм «Братья Супер Марио в кино», прокат которого продолжается во многих странах мира, добавил в свою копилку еще $13,1 млн, тем самым подняв свой общий бокс-офис до отметки в $1,27 млрд.

На данный момент «Братья Супер Марио в кино» продолжают удерживать первое место рейтинга самых кассовых фильмов 2023 года. «Стражи Галактики. Часть 3» занимают второе место списка, а «Форсаж 10» — лишь пятое, уступая китайским лентам «Полноводная красная река» и «Блуждающая Земля 2».