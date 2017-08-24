Терминатор 2: Судный день 3D, 2017

Легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» возвращается на большие экраны! Более того, зрители увидят любимый шедевр в 3D формате. Главный актёр этой картины не требует представления - все мы помним Арнольда Шварцнеггера именно благодаря этой роли. Также в ленте снялись Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик и другие звёзды, чьи лица всегда будут ассоциироваться именно с этой историей.

«Терминатор 2: Судный день» продолжает историю Сары Коннор, к которой из будущего явился мужчина, в связи с тем, что она является матерью будущего спасителя человечества Джона Коннора. Во второй части мальчик уже подрос, но всё ещё не обладает необходимыми навыками борьбы. Зато его мама вместе с перепрограммированным терминатором могут дать отпор даже самому опасному киборгу, который пытается убить юного Джона.