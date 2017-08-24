Терминатор 2: Судный день 3D, 2017

Легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» возвращается на большие экраны! Более того, зрители увидят любимый шедевр в 3D формате. Главный актёр этой картины не требует представления - все мы помним Арнольда Шварцнеггера именно благодаря этой роли. Также в ленте снялись Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик и другие звёзды, чьи лица всегда будут ассоциироваться именно с этой историей.
«Терминатор 2: Судный день» продолжает историю Сары Коннор, к которой из будущего явился мужчина, в связи с тем, что она является матерью будущего спасителя человечества Джона Коннора. Во второй части мальчик уже подрос, но всё ещё не обладает необходимыми навыками борьбы. Зато его мама вместе с перепрограммированным терминатором могут дать отпор даже самому опасному киборгу, который пытается убить юного Джона.
- Версия фильма «Терминатор 2: Судный день» в 3D выходит в прокат спустя 26 лет после его выхода в прокат
- Впервые версия «Терминатор 2: Судный день» в 3D была показана в рамках Берлинского кинофестиваля
- Конвертацией картины в 3D занималась та же команда, что и «Титаника» и «Аватара»
- Прошлая часть франшизы «Терминатор: Генезис» собрала в российском прокате 1,2 миллиарда рублей
- У фильма «Терминатор 2: Судный день» есть 4 «Оскара»
Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.
Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.
Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.