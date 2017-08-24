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Терминатор 2: Судный день 3D Терминатор 2: Судный день 3D
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Терминатор 2: Судный день 3D, 2017

2017 / США
8.7 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Легендарный фильм Джеймса Кэмерона вновь на больших экранах и в 3D
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Легендарный фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» возвращается на большие экраны! Более того, зрители увидят любимый шедевр в 3D формате. Главный актёр этой картины не требует представления - все мы помним Арнольда Шварцнеггера именно благодаря этой роли. Также в ленте снялись Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик и другие звёзды, чьи лица всегда будут ассоциироваться именно с этой историей.

«Терминатор 2: Судный день» продолжает историю Сары Коннор, к которой из будущего явился мужчина, в связи с тем, что она является матерью будущего спасителя человечества Джона Коннора. Во второй части мальчик уже подрос, но всё ещё не обладает необходимыми навыками борьбы. Зато его мама вместе с перепрограммированным терминатором могут дать отпор даже самому опасному киборгу, который пытается убить юного Джона.

- Версия фильма «Терминатор 2: Судный день» в 3D выходит в прокат спустя 26 лет после его выхода в прокат

- Впервые версия «Терминатор 2: Судный день» в 3D была показана в рамках Берлинского кинофестиваля

- Конвертацией картины в 3D занималась та же команда, что и «Титаника» и «Аватара» 

- Прошлая часть франшизы «Терминатор: Генезис» собрала в российском прокате 1,2 миллиарда рублей

- У фильма «Терминатор 2: Судный день» есть 4 «Оскара»

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

8.7 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера в мире 1 июля 1991
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Эрл Боэн
Эрл Боэн
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сокольники
21:00 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Джеймс Кэмерон снимает, что называется «Редко, но метко». В копилке режиссёра за долгие годы деятельности не так много фильмов, но практически каждый из них в своё время становился настоящей революцией в кинематографе. А начиналась история именно с «Терминатора». В 1984 году ещё начинающий Кэмерон, после полного провала своего дебюта под названием «Пиранья 2: Нерест» лично написал сценарий и снял фильм о роботе из будущего, посланном в прошлое убить мать…
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Иванна Белякова 19 августа 2017, 16:36
Почему же глупо-то?! Я с детства поклонница этого фильма и теперь пойду с дочерью. Как и огромное количество людей. Глупо как раз рассуждать о смысле показа...
Андрей Белый 27 августа 2017, 18:16
что за дебильный перевод,не терминировать , а ликвидировать, я миллион раз смотрел терминатор 2, с разным дубляжом, ниде небыло терминировать, и… Читать дальше…
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саундтрек фильма Терминатор 2: Судный день 3D
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Назван единственный актер, «убитый» Терминатором, Хищником и Чужим Джеймс Кэмерон словно специально нанимал его в свои фильмы, чтобы зрелищно вывести из сюжета. 
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18 июня 2020 14:46
«Терминатор 2: Судный день» в 3D покажут на Старконе 28 июля, за три недели до официального старта, культовый боевик Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» с Арнольдом Шварценеггером покажут в рамках фестиваля Старкон. Фестиваль
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27 июля 2017 10:27
«Терминатор 2: Судный день» покажут в RealD 3D 19 августа, за неделю до официальной премьеры, в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Питер Радуга» состоится показ легендарного боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор 2:
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17 июля 2017 17:54
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«Терминатор 2: Судный день 3D» в кинотеатрах

сб 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Терминатор 2: Судный день 3D»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сокольники г. Москва, парк «Сокольники», Митьковский пр., 10
3D
21:00 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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