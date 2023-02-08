Ученые создали аналог робота из жидкого металла, который фигурирует в «Терминаторе 2»

Это создание может без проблем проходить сквозь узкие решетки точно так же, как это делал Т-1000 в фильме.

Объединенная группа ученых из университетов Китая, Гонконга и США сообщила о том, что ей удалось создать прототип робота, который целиком состоит из жидкого металла. Набор способностей механизма напоминает возможности злодея Т-1000 (Роберт Патрик) из знаменитого фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» (1991).

Для наглядной презентации своего изобретения исследователи записали короткий ролик, повторяющий знаменитую сцену из сиквела «Терминатора», в которой персонаж Патрика проходит сквозь решетку психиатрической лечебницы. На первых кадрах опубликованного видео мы видим маленького робота, напоминающего фигурку LEGO. Этот небольшой «человечек», состоящий из сочетания микроскопических частиц магнитного неодима, бора, железа и галлия, который может плавиться всего при 30 градусах по Цельсию, заперт внутри небольшой камеры. Затем ученые показывают, что они могут передвигать фигурку внутри камеры с помощью специальных магнитных полей. После этого они подводят робота к краю камеры и «плавят» его, превращая фигурку в жидкий метал. Получавшееся вещество без проблем протекает сквозь решетку камеры. В конце ролика жидкий метал вновь собирается в форму фигурки LEGO.

Авторы разработки утверждают, что вещество, из которого состоит их «подопытный», обладает «переходной магнитоактивной фазой». В твердой форме оно сочетает в себе хорошую прочность, грузоподъемность и скорость передвижения, а в жидком состоянии может свободно удлиняться, расщепляться и сливаться. В своей научной статье, посвященной исследованию, авторы подтверждают, что вдохновлялись фильмом Кэмерона при работе над своим изобретением. По словам ученых, в будущем робот из жидкого металла может быть применен во множестве общественно значимых областей, особенно в биомедицине.