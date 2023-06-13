Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Жанна Дюбарри" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Терминатор 2: судный день Терминатор 2: судный день
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: судный день Отзывы о фильме «Терминатор 2: судный день»
Terminator Ii: Judgment Day Терминатор 2: судный день 1991 / США / Франция
8.8 Оцените
157 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Терминатор 2: судный день»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владимир 13 июня 2023, 12:59
Оценка
Наверно, самый известный фильм Арни, после которого он и получил ТАКУЮ популярность. Это определённо один из лучших боевиков всех времён. Только вспомните как мы смотрели этот фильм на кассетах, когда каждая сцена у нас вызывала чувство "ВАУ". Уверен, мы будем пересматривать этот фильм снова и снова, на нём вырастут и наши внуки
13 июня 2023, 12:59 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Кентавр
Кентавр 25 комментариев
Восстание зловещих мертвецов
Восстание зловещих мертвецов 2 комментария
Басқа Вариант Жоқ 3 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 29 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Гайдай обманул советскую цензуру: даже сцену переснимать не пришлось
От версии «до» ничего не осталось: Колисниченко из «Дома-2» переборщила с операциями
Фанаты комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нос воротят от этого фильма: жалкое подобие
Царевич Проша утер нос Абдулову: одно фото расставит все по местам
Бледная, живот огромный: звезда «Кухни» обнародовала слишком откровенный кадр
Звезда «Доживем до понедельника» снялась в кино перед смертью, но ее никто не узнал: без слез не взглянешь
«Магия какая-то»: фото Ковальчук после родов шокировало народ
И близко не Хворостовский: вдова певца вывела из тени нового возлюбленного (фото)
Спорить бессмысленно: за женщинами с этими именами всегда остается последнее слово
Сын Сергея Жукова вызвал горячие споры в Сети: одни умиляются, другие ругают
Точно сама рожала? Жена Прилучного впервые показала живот после родов, и это удивительное зрелище
Тест: какое животное в вас скрывается?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше