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Терминатор 2: судный день
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Terminator Ii: Judgment Day
Терминатор 2: судный день
1991 / США / Франция
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8.8
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157
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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