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Киноафиша Новости Арнольд Шварценеггер заявил, что покончил с «Терминатором»

Арнольд Шварценеггер заявил, что покончил с «Терминатором»

17 мая 2023 13:59
Арнольд Шварценеггер заявил, что покончил с «Терминатором»

Актер также поделился новостями о разработке новой части «Конана-варвара».

Арнольд Шварценеггер объявил о том, что более не будет сниматься во франшизе «Терминатор». В новом интервью для The Hollywood Reporter актер заявил, что серии фантастических боевиков пришла пора двигаться дальше без него:

«Франшиза не окончена. Но я с ней прощаюсь. Я четко и ясно понял, что мир хочет, чтобы «Терминатор» развивался и исследовал новые темы. Кто-то должен предложить отличную идею для продолжения».

Он добавил, что всегда любил «Терминатора», несмотря на ряд неудачных частей франшизы:

«Терминатор» поспособствовал моему успеху, поэтому я всегда любил его. Первые три фильма были великолепны. В четвертом фильме меня не было, потому что в то время я был губернатором Калифорнии. А пятая и шестая части не возымели успеха, насколько я понимаю. Мы знали, что эти картины постигнет такая участь, потому что их сценарии просто не были хорошими».

Кроме того, Шварценеггер поделился информацией по поводу нового фильма о Конане-варваре. По словам актера, разработка картины была приостановлена из-за проблем с авторскими правами:

«Этот проект обсуждается последние 10 лет. Фредрик Малмберг владеет авторскими правами. Он сказал мне, что заключил сделку с Netflix. Когда я спросил об этом представителей Netflix, они ответили, что ничего не знают о сделке. Это просто сумасшествие».

Вместе с тем актер выразил надежду на то, что новая часть «Конана-варвара» все же увидит свет:

«Я надеюсь, что все образуется. У нас есть отличный сценарий, написанный Джоном Милиусом, и еще один текст от других авторов. У нас есть сюжет. Есть режиссеры, которые хотят взяться за этот проект».

В конце актер вновь подчеркнул, что пока команда не получит права на «один-два фильма или на всю франшизу», разработка не сдвинется с места.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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