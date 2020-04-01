Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джо Мортон
Джо Мортон
Joe Morton
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джо Мортон
Joe Morton
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 октября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Гарлем, Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джо Мортона
Родился 18 октября 1947 года. Гарлем, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джо Мортона
Между миром и мной
документальный
2020, США
7.0
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.0
Доказательство
драма, фэнтези, мистика
2015, США / Канада
6.0
Кливлендские пленницы
биография, драма
2015, США
6.0
Стелс
триллер, приключения, боевик
2005, США
6.0
Ленни - чудо собака!
семейный, комедия, приключения
2004, США
6.0
Стрекоза
триллер
2002, США / Германия
8.0
Чужой билет
мелодрама, драма
2000, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Супергерой Атом и материнский куб на новом кадре режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Такими темпами режиссер покажет весь фильм.
Написать
1 апреля 2020 13:14
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев