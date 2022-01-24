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Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
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Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
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Дата рождения
26 сентября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Линды Хэмилтон
Родилась 26 сентября 1956 года. Солсбери, Мэриленд, США.
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Фильмография Линды Хэмилтон
Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик
2019, США
6.0
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.0
Разлом времени
фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Ограбление века
комедия
2009, Великобритания
5.0
Теневой заговор
боевик, триллер
1997, США
4.0
Пик Данте
боевик, приключения, триллер
1997, США
6.0
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Мистер Судьба
фэнтези, комедия
1990, США
7.0
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