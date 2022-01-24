«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить

26 января состоится премьера второго сезона «Засланца из космоса» — научно-фантастического комедийного сериала о пришельце, корабль которого упал на Землю, не оставив ему других возможностей, кроме как познавать человечество. Киноафиша напоминает читателям, что произошло в первом сезоне и на какие вопросы ответят новые эпизоды.