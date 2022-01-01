Перемещения во времени – захватывающая тема для дискуссий и исследований, которую подхватили создатели фильмов для воплощения в остросюжетных кинолентах.

Пять лучших фильмов о путешествиях во времени

Противоречивое и парадоксальное явление перемещений в пространственно-временном континууме постоянно будоражит внимание любителей фантастического жанра. Сильный толчок развитию этой тематики в искусстве дал роман Уэллса «Машина времени». В кинематографе возникло огромное количество произведений, основанных на гипотетическом феномене передвижений в таинственном и до сих пор не изученном полностью измерении.

«Петля времени», 2012

Настала эпоха, в которой путешествиями сквозь время никого не удивить. Наряду с массой преимуществ, которые дает людям это умение, есть и минусы. Государственные структуры используют перемещения для своих целей, не всегда благородных. Провинившихся граждан или людей, которые оказались неугодными, мешающими или угрожающими благополучию организации, просто отправляют в прошлое, откуда те никогда не выберутся. В дебрях прошедших лет персонажей настигает смерть, исключая их появление в будущем.

Получится ли у главного героя разомкнуть зловещую петлю или у людей уже не получится убежать от новой реальности?

«Жена путешественника во времени», 2008

Клэр и Генри – пара с удивительной историей знакомства. Генри страдает редчайшим заболеванием – хрононедостаточностью. Из-за нее он постоянно и неконтролируемо перемещается сквозь время хаотическим образом. Он никогда не знает, в какой год перебросит его очередной скачок. Когда Генри было 36 лет, он переместился во времена, где Клэр была еще малышкой. Мужчина на тот момент уже знал, что девочка вырастет и станет его женой.

Болезнь Генри не дает героям покоя, но они всеми силами стараются строить свое будущее и поддерживать друг друга.

«И грянул гром», 2005

Фантастическая кинолента базируется на одноименной новелле Рэя Брэдбери. Люди научились путешествовать сквозь время и сделали из открытия огромный прибыльный бизнес. Они дают возможность любителям экстрима за большие деньги оказаться в доисторической эпохе и поучаствовать в сафари на динозавров. Организатор развлечения следит за посетителями, чтобы они не нарушали правила безопасности. Но однажды один из путешественников, споткнувшись, случайно убивает бабочку.

Вернувшись в современность, группа узнает, что привычного им мира не существует…

«Коллайдер», 2018

Майя, молодая девушка, воспитана в закрытом заведении для бездомных. Она ежедневно работает ради непонятного результата, не понимая, что и для чего она делает. Однажды ночью ее посещает человек с оружием и пытается что-то сообщить, но служба безопасности загадочной организации быстро устраняет его. Эта встреча оказывается судьбоносной для главной героини: теперь она сомневается во всем, что происходит вокруг, а руководство допрашивает всех о непрошеном госте. Майя понимает, что должна нарушить закон и отправиться на 17 лет назад.

Там она сможет выяснить правду о своей жизни и узнать, почему оказалась в мрачном заключении.

«Назад в будущее», 1985

Фантастический фильм стал легендарной кинолентой на тему перемещений во времени. Макфлай, местный неудачник, которого постоянно дразнят хулиганы, дружит с профессором – непризнанным гением, постоянно дорабатывающим свой автомобиль. Тюнинг Делориана наконец-то завершается, и теперь машина может перемещать пассажиров сквозь время.