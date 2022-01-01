Фильмы про путешествия во времени

Топ лучших фильмов про путешествия во времени вы найдете в этой подборке. В списке представлено как зарубежное, так и российское фантастическое кино, герои которого оказываются в чужом времени.

Издревле человечество мечтает о машине времени – хитром изобретении, способном объединять разные эпохи и поколения. Кто-то представляет ее как дверь на границе миров, кто-то – как поезд или летательный аппарат, а кто-то верит, что для перемещения во времени и пространстве достаточно скрытых способностей человеческого мозга. Но суть у этих многочисленных версий одна: возможность заглянуть в будущее или исправить прошлые ошибки. Эта концепция породила не одну сотню фантастических фильмов. Самые интересные из них мы собрали на этой странице.