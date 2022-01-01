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Фильмы про путешествия во времени
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Фильмы про путешествия во времени

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Билл и Тед
Билл и Тед
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, фантастика
2020, США
2067: Петля времени
2067: Петля времени
Смотреть за 1 рубль
4.0
фантастика
2020, Австралия
В кольце времени
В кольце времени
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, фантастика
2020, Италия
Самый Новый год!
Самый Новый год!
6.0
комедия, фантастика
2020, Россия
Мстители: Финал
Мстители: Финал
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2019, США
Помешанный на времени
Помешанный на времени
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, драма
2018, США
Услышь меня
Услышь меня
Смотреть за 1 рубль
0.0
приключения, драма
2018, Россия
Коллайдер
Коллайдер
3.0
боевик, фантастика
2018, США
Рубеж
Рубеж
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
Ловушка времени
Ловушка времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
2017, США
Разлом времени
Разлом времени
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
Инопланетный код
Инопланетный код
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, приключения, фэнтези
2016, США
Сторожевая застава
Сторожевая застава
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, фэнтези
2016, Украина
Матрица времени
Матрица времени
7.0
драма, детектив
2016, США
Таймлесс 3: Изумрудная книга
Таймлесс 3: Изумрудная книга
5.0
фэнтези
2016, Германия
Земля будущего
Земля будущего
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2015, США
Терминатор: Генезис
Терминатор: Генезис
7.0
приключения, боевик, триллер, фантастика
2015, США
Машина времени в джакузи 2
Машина времени в джакузи 2
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, фантастика
2015, США
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
6.0
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
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Топ лучших фильмов про путешествия во времени вы найдете в этой подборке. В списке представлено как зарубежное, так и российское фантастическое кино, герои которого оказываются в чужом времени.

Издревле человечество мечтает о машине времени – хитром изобретении, способном объединять разные эпохи и поколения. Кто-то представляет ее как дверь на границе миров, кто-то – как поезд или летательный аппарат, а кто-то верит, что для перемещения во времени и пространстве достаточно скрытых способностей человеческого мозга. Но суть у этих многочисленных версий одна: возможность заглянуть в будущее или исправить прошлые ошибки. Эта концепция породила не одну сотню фантастических фильмов. Самые интересные из них мы собрали на этой странице.

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