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Терминатор 2: судный день
Терминатор 2: судный день, 1991: актеры и роли
Terminator Ii: Judgment Day
Терминатор 2: судный день
1991 / США / Франция
Трейлер
8.7
Оцените
132
голоса
Рейтинг IMDb: 8.6
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Терминатор 2: судный день, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон
James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
Роберт Патрик
Robert Patrick
Джо Мортон
Joe Morton
Эрл Боэн
Earl Boen
Эдвард Ферлонг
Edward Furlong
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