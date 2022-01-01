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Терминатор 2: судный день Терминатор 2: судный день
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: судный день Терминатор 2: судный день, 1991: актеры и роли
Terminator Ii: Judgment Day Терминатор 2: судный день 1991 / США / Франция
8.7 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 8.6
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Терминатор 2: судный день, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон James Cameron
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Линда Хэмилтон Линда Хэмилтон Linda Hamilton Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Джо Мортон Джо Мортон Joe Morton Эрл Боэн Эрл Боэн Earl Boen Эдвард Ферлонг Эдвард Ферлонг Edward Furlong
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