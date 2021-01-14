Не лечи меня, 2020

Романтическая комедия о враче-травматологе, который совершает добрые поступки в режиме «без тормозов», из-за чего попадает в нелепые ситуации.

Илья с детства мечтает стать героем. Но каждый раз, когда он совершает импульсивное добро, ему патологически не везёт. Неудачный массаж сердца оборачивается переломом рёбер. Потерпевший вымогает компенсацию, непосильную для человека, зарабатывающего шесть тысяч рублей в месяц. К тому же накануне Илья экстренно женился на пациентке для проведения срочных медицинских обследований, требующих согласия родственника. Только вот девушка находилась в момент бракосочетания без сознания.

Настоящий бойфренд девушки Вадим, узнав о поступке врача, приходит в ярость. А теперь ещё и сама супруга, оклемавшись от медикаментов, требует если не разбирательств, то как минимум скорейшего развода.

Однако Илья не торопится расторгать неожиданный брак, так как начинает испытывать к Вере настоящие чувства. Пользуясь служебным положением, врач старается завоевать её сердце. Романтические порывы удаются ему примерно с тем же «успехом», что и благие поступки. Но в какой-то момент Вера проникается к своему непутёвому ухажеру симпатией. Вадима такой расклад не устраивает.

Ситуация усложняется, когда на фоне любовных перипетий Илья попадает в очередной скандал, связанный с сыном местного чиновника. На этот раз доктор старался закупить в клинику современное оборудование, игнорируя закон Российской Федерации. Если обман раскроется, то врачу не избежать увольнения с любимой работы. Более того, он может отправиться за решётку.