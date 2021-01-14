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Не лечи меня Не лечи меня
Киноафиша Фильмы Не лечи меня

Не лечи меня, 2020

2020 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Романтическая комедия о враче-травматологе с Иваном Янковским
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Романтическая комедия о враче-травматологе, который совершает добрые поступки в режиме «без тормозов», из-за чего попадает в нелепые ситуации. 

Илья с детства мечтает стать героем. Но каждый раз, когда он совершает импульсивное добро, ему патологически не везёт. Неудачный массаж сердца оборачивается переломом рёбер. Потерпевший вымогает компенсацию, непосильную для человека, зарабатывающего шесть тысяч рублей в месяц. К тому же накануне Илья экстренно женился на пациентке для проведения срочных медицинских обследований, требующих согласия родственника. Только вот девушка находилась в момент бракосочетания без сознания.

Настоящий бойфренд девушки Вадим, узнав о поступке врача, приходит в ярость. А теперь ещё и сама супруга, оклемавшись от медикаментов, требует если не разбирательств, то как минимум скорейшего развода. 

Однако Илья не торопится расторгать неожиданный брак, так как начинает испытывать к Вере настоящие чувства. Пользуясь служебным положением, врач старается завоевать её сердце. Романтические порывы удаются ему примерно с тем же «успехом», что и благие поступки. Но в какой-то момент Вера проникается к своему непутёвому ухажеру симпатией. Вадима такой расклад не устраивает. 

Ситуация усложняется, когда на фоне любовных перипетий Илья попадает в очередной скандал, связанный с сыном местного чиновника. На этот раз доктор старался закупить в клинику современное оборудование, игнорируя закон Российской Федерации. Если обман раскроется, то врачу не избежать увольнения с любимой работы. Более того, он может отправиться за решётку.

 

Идея для дебютной полнометражной картины родилась у режиссёра Михаила Малинина во время работы над 15-минутным фильмом «Рёбра» (2017). Короткометражка была показана в рамках фестиваля студенческого кино во ВГИКе. Название «Рёбра» долго оставалось рабочим, после чего было заменено на «Не лечи меня». 

Большой удачей для производства стало участие Дмитрия Нагиева («Физрук», «Осторожно, модерн!»). Артист согласился сыграть чиновника без раздумий, так как ему очень понравился сценарий. 

Исполнитель главной роли Иван Янковский считает, что очень похож на своего персонажа и в реальных обстоятельствах поступал бы так же. 

Артисты утверждают, что на площадке всё время царила атмосфера лёгкости и веселья. Каждый участник съёмочного процесса получал удовольствие от работы друг с другом. 

Несмотря на тот факт, что полнометражный фильм «Не лечи меня» стал для режиссёра Михаила Малинина первым в карьере, ему удалось привлечь к участию крупных звёзд. Роль Вадима исполнил актер Пётр Фёдоров, известный по отечественным блокбастерам «Аванпост», «Сталинград» и «Обитаемый остров», а заведующего хирургическим отделением Степана сыграл комик из «Квартета И» Александр Демидов.

Руководительница проекта Елена Север отмечает, что, несмотря на статус лёгкой романтической комедии, фильм не лишен сатиры и затрагивает актуальные для российского общества темы. 

Изначально предполагалось, что картина «Не лечи меня» выйдет на экраны в 2019 году, но из-за производственных трудностей и наступившей затем пандемии коронавируса премьера была перенесена на январь 2021 года. 

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что
только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 14 января 2021
Премьера в мире 14 января 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Миша Маралес
Миша Маралес
В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Александр Демидов
Александр Демидов
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Елена Север
Елена Север
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Постер фильма Не лечи меня 1 постер
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Наша рецензия
В подземном переходе внезапно теряет сознание мужчина. Проходивший мимо молодой врач (Иван Янковский) констатирует остановку сердца, возвращает пострадавшего к жизни, вызывает скорую и покидает место происшествия. Позже выясняется, что во время реанимационных действий он сломал пациенту пару ребер. Выживший подает на врача заявление и требует компенсацию. Сумма ее шестизначная и намного превышает скромную зарплату бюджетника. Так начиналась короткометражка «Ребра», которую…
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ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:30
С такими актёрами как Нагеев и Лукерья понятного, что это говнофильм. Странные людишки, сначала ходят на подобное, а потом ноют, о зря потраченном времени.
Олег Че 16 января 2021, 20:25
Фильм выходного дня, рекомендую.
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