Не лечи меня, 2020

Романтическая комедия о враче-травматологе, который совершает добрые поступки в режиме «без тормозов», из-за чего попадает в нелепые ситуации.
Илья с детства мечтает стать героем. Но каждый раз, когда он совершает импульсивное добро, ему патологически не везёт. Неудачный массаж сердца оборачивается переломом рёбер. Потерпевший вымогает компенсацию, непосильную для человека, зарабатывающего шесть тысяч рублей в месяц. К тому же накануне Илья экстренно женился на пациентке для проведения срочных медицинских обследований, требующих согласия родственника. Только вот девушка находилась в момент бракосочетания без сознания.
Настоящий бойфренд девушки Вадим, узнав о поступке врача, приходит в ярость. А теперь ещё и сама супруга, оклемавшись от медикаментов, требует если не разбирательств, то как минимум скорейшего развода.
Однако Илья не торопится расторгать неожиданный брак, так как начинает испытывать к Вере настоящие чувства. Пользуясь служебным положением, врач старается завоевать её сердце. Романтические порывы удаются ему примерно с тем же «успехом», что и благие поступки. Но в какой-то момент Вера проникается к своему непутёвому ухажеру симпатией. Вадима такой расклад не устраивает.
Ситуация усложняется, когда на фоне любовных перипетий Илья попадает в очередной скандал, связанный с сыном местного чиновника. На этот раз доктор старался закупить в клинику современное оборудование, игнорируя закон Российской Федерации. Если обман раскроется, то врачу не избежать увольнения с любимой работы. Более того, он может отправиться за решётку.
Идея для дебютной полнометражной картины родилась у режиссёра Михаила Малинина во время работы над 15-минутным фильмом «Рёбра» (2017). Короткометражка была показана в рамках фестиваля студенческого кино во ВГИКе. Название «Рёбра» долго оставалось рабочим, после чего было заменено на «Не лечи меня».
Большой удачей для производства стало участие Дмитрия Нагиева («Физрук», «Осторожно, модерн!»). Артист согласился сыграть чиновника без раздумий, так как ему очень понравился сценарий.
Исполнитель главной роли Иван Янковский считает, что очень похож на своего персонажа и в реальных обстоятельствах поступал бы так же.
Артисты утверждают, что на площадке всё время царила атмосфера лёгкости и веселья. Каждый участник съёмочного процесса получал удовольствие от работы друг с другом.
Несмотря на тот факт, что полнометражный фильм «Не лечи меня» стал для режиссёра Михаила Малинина первым в карьере, ему удалось привлечь к участию крупных звёзд. Роль Вадима исполнил актер Пётр Фёдоров, известный по отечественным блокбастерам «Аванпост», «Сталинград» и «Обитаемый остров», а заведующего хирургическим отделением Степана сыграл комик из «Квартета И» Александр Демидов.
Руководительница проекта Елена Север отмечает, что, несмотря на статус лёгкой романтической комедии, фильм не лишен сатиры и затрагивает актуальные для российского общества темы.
Изначально предполагалось, что картина «Не лечи меня» выйдет на экраны в 2019 году, но из-за производственных трудностей и наступившей затем пандемии коронавируса премьера была перенесена на январь 2021 года.
Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что
только не пойдешь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам.