Наша рецензия

В советской сборной по баскетболу меняется тренер. Владимир Петрович Гаранжин приходит со своими наработками, игроками и желанием побеждать, сделав из своих подопечных настоящих героев. При этом он прекрасно осознает ситуацию и не ломает придуманное до него. Если что-нибудь во время игры пойдет не так, то любой игрок может отдать мяч капитану Сергею Белову, который сделает все, чтобы команда получила так необходимые ей очки. Гаранжину очень важно это место, ведь его сыну Шурке необходима…