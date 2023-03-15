Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях

Главные отечественные блокбастеры о героях, спасших людей, и об успехах в спорте и в космосе.

В российский прокат выходит драма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы», которая повествует об успешной аварийной посадке пассажирского самолета под Жуковским. Инцидент произошел 15 августа 2019 года. Командир воздушного судна Дамир Юсупов, который тогда проработал в этой должности всего год, управлял авиалайнером Airbus A321 «Уральских авиалиний». Это был рейс U6 178 по маршруту Москва — Симферополь.

Почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский самолет столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отказали. В этой чрезвычайной ситуации пилот совершил настоящий подвиг, посадив воздушное судно на кукурузное поле и сохранив жизни всем на борту. Отсюда и столь поэтичное название картины. В центре сюжета — история взросления и становления будущего героя России, спасшего 233 человека. Дамир Юсупов выступил консультантом в фильме. А его роль исполнил Егор Бероев , который как две капли воды похож на пилота.

Масштабный и напряженный «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — в кинотеатрах с 16 марта.

На солнце, вдоль рядов кукурузы

Российская спортивная драма Антона Мегердичева рассказывает о победе сборной СССР над командой США в финальном баскетбольном матче на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. В картине не обошли стороной и трагедию, произошедшую за несколько дней до этого. С 5 по 6 сентября палестинские террористы расстреляли 11 членов олимпийской сборной Израиля. Игры чуть было не отменили, но потом все же решили провести, хотя жителей города и участников Олимпиады одолевали страх и скорбь.

Фильм основан на одноименной автобиографической книге советского баскетболиста Сергея Белова. В 2019 году «Движение вверх» стал лауреатом премии «Золотой орел» сразу в нескольких номинациях, в том числе и за лучшую мужскую роль ( Владимир Машков ).

Движение вверх

Фильм Дмитрия Киселева предлагает вспомнить о еще одном событии, вошедшем в историю. «Время первых» повествует о том, как советские космонавты первыми в мире вышли в открытый космос. В картине сыграли две звезды российского кинематографа — Евгений Миронов и Константин Хабенский . Главный герой, прославленный космонавт Алексей Леонов, консультировал создателей фильма и рассказывал о том, с какими трудностями он столкнулся вместе с командиром корабля — Павлом Беляевым.

Время первых

В 2016 году Сарик Андреасян снял фильм о личных судьбах людей на фоне катастрофы в Армянской ССР. 7 декабря 1988 года произошло землетрясение, которое разрушило несколько городов и еще более 300 населенных пунктов, унесло жизни около 25 000 человек, множество людей остались инвалидами или оказались на улице ни с чем. В фильме показаны 4 дня трагедии, с 7 по 10 декабря 1988 года в Ленинакане.

Землетрясение

В фильме-катастрофа Николая Хомерики с Петром Федоровым в главной роли говорится о событиях, которые случились в 1985 году. Тогда научно-исследовательский ледокол под названием «Михаил Сомов» оказался зажат антарктическими льдами. «Сомов» был в ловушке целых 133 дня до спасательной экспедиции.

В картине не пытались отразить документальность происходящего, и в сценарии появляется множество вымышленных фактов. Авторы в большей степени сфокусировались на эмоциональных переживаниях людей, оказавшихся в тех обстоятельствах. Съемки фильма проходили в суровых морозах в Мурманске, Санкт-Петербурге и некоторых других локациях.